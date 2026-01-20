不是越大包越划算 外媒點名好市多9類地雷商品

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
不少消費者到好市多採購時，容易被「大包裝＋低單價」吸引。圖／聯合報系資料照片
不少消費者到好市多採購時，容易被「大包裝＋低單價」吸引，認為一次買多更划算，但美國財經網站指出，若家庭人口不多或保存條件有限，部分商品反而容易因放到過期或變質而造成浪費，等同「花錢買報廢品」。

《Money Talks News》分析，好市多的大容量商品對1至3人的小家庭並不一定有利，表面看起來單位價格較低，但實際使用率與腐敗速度，往往抵銷原本的省錢優勢，甚至讓消費者掉入囤貨陷阱。

該網站整理出9類不建議大量採購的品項，包括超大罐香料、巨型袋裝菠菜、加侖裝食用油、糙米、大包裝調味醬、雙入組烘焙麵包、5磅重大包麵粉、大包裝堅果，以及罐裝型保養品。

以香料為例，開封後約6至12個月風味就會明顯下降；大量菠菜若無法短期內食用完畢，容易快速腐敗；植物油、糙米與堅果因含有天然油脂，長時間存放容易氧化酸敗；無添加防腐劑的烘焙麵包，在常溫環境下也可能數天內發霉；至於大容量乳霜罐，每次開蓋取用都可能增加細菌污染風險。

報導建議，民眾可改選小包裝或分裝後冷凍保存，並搭配密封容器延長保鮮時間；保養品則宜挑選能在3個月內用完的容量，降低變質與衛生疑慮。此外，購物前應先評估家中儲藏空間與實際使用頻率，避免因衝動消費導致食物報廢。

不少消費者到好市多採購時，容易被「大包裝＋低單價」吸引，認為一次買多更划算，但美國財經網站指出，若家庭人口不多或保存條件有限，部分商品反而容易因放到過期或變質而造成浪費，等同「花錢買報廢品」。

