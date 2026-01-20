加國女子陳屍澳洲知名沙島海灘 疑遭野犬攻擊

快訊

中央社／ 雪梨20日綜合外電報導

澳洲當局表示，昆士蘭州北部知名的卡麗島（K’Gari）海灘，今天早上發現1名死亡的加拿大女子，警方正調查她是否遭到成群的澳洲野犬（dingo）攻擊。

綜合路透社與美聯社報導，警方表示，這名19歲女子在告知友人要去游泳後，今天被人發現陳屍在世界自然遺產卡麗島的海灘。

警方是在上午6時35分接獲通報，在一處沉船遺址附近發現這名女子遺體。有2名男子當時正駕駛休旅車經過這個熱門景點，遺體發現時周圍約有10隻澳洲野犬。

昆士蘭警方督察艾爾吉（Paul Algie）說：「我可以確認，她的身上有被澳洲野犬接觸與侵犯過的痕跡。」

艾爾吉並未透露死者身分，也表示目前尚無法確認死因，正在調查所有可能。

卡麗島是世界最大沙島，目前約有200隻澳洲野犬在島上自由活動，牠們屬於國家公園內受保護的原生物種。昆士蘭州環境部門指出，野犬因與人類接觸機會增加而變得膽大，這類野生犬隻具備傷害、甚至偶爾致死的能力，尤其對兒童威脅更大。

