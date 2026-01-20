加國女子陳屍澳洲知名沙島海灘 疑遭野犬攻擊
澳洲當局表示，昆士蘭州北部知名的卡麗島（K’Gari）海灘，今天早上發現1名死亡的加拿大女子，警方正調查她是否遭到成群的澳洲野犬（dingo）攻擊。
綜合路透社與美聯社報導，警方表示，這名19歲女子在告知友人要去游泳後，今天被人發現陳屍在世界自然遺產卡麗島的海灘。
警方是在上午6時35分接獲通報，在一處沉船遺址附近發現這名女子遺體。有2名男子當時正駕駛休旅車經過這個熱門景點，遺體發現時周圍約有10隻澳洲野犬。
昆士蘭警方督察艾爾吉（Paul Algie）說：「我可以確認，她的身上有被澳洲野犬接觸與侵犯過的痕跡。」
艾爾吉並未透露死者身分，也表示目前尚無法確認死因，正在調查所有可能。
卡麗島是世界最大沙島，目前約有200隻澳洲野犬在島上自由活動，牠們屬於國家公園內受保護的原生物種。昆士蘭州環境部門指出，野犬因與人類接觸機會增加而變得膽大，這類野生犬隻具備傷害、甚至偶爾致死的能力，尤其對兒童威脅更大。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言