菲律賓南部渡船翻覆 1人獲救14人下落不明

菲律賓南部納卯海域發生中型旅遊渡船翻覆事件，截至下午1時，有1名船員獲救，14人下落不明，搜救行動繼續中。

根據菲律賓海岸防衛隊（PCG）的事件報告，旅遊渡船艾梅哈拉號（MBCA Amejara）於17日晚間約8時從納卯市（Davao City）史塔安納（Sta. Ana）碼頭出發，準備穿越納卯灣，航往對岸的東納卯省（DavaoOriental）赫尼洛索鎮（Governor Generoso）。

艾梅哈拉號原訂於1月19日抵達目的地，但未如期到達。

海岸防衛隊發言人卡雅雅（Noemie Cayabyab）表示，海防隊19日接獲通報後立即展開搜索行動，1名船員今天上午11時在海上漂流時獲救。

她補充，目前搜救行動已擴大至周邊海域，並請漁民及地方政府單位協助，加強海上搜索與沿岸監測。

艾梅哈拉號共有15名乘客與船員，隨著這名船員獲救，目前仍有14人下落不明，乘客當中是否有外籍人士仍待查證。

截稿時，搜救行動仍在持續中。