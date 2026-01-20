快訊

流感就醫人次破10萬！疾管署預估：下周進流行期 春節恐破13萬人次就醫

熊本阿蘇山觀光直升機失聯載2台灣旅客 觀光署：尚無旅行社通報

懶人包／「B19病毒」不是普通感冒、比腸病毒還難防 5大QA解惑病程

兩天內傳4起鯊魚攻擊 澳洲關閉雪梨等東岸海灘

中央社／ 雪梨20日綜合外電報導
澳洲今天發生兩天來的第4起鯊魚攻擊事件。 美聯社
澳洲今天發生兩天來的第4起鯊魚攻擊事件。 美聯社

由於連日大雨使得海水變得混濁，更容易吸引鯊魚聚集，澳洲今天發生兩天來的第4起鯊魚攻擊事件，導致包括雪梨在內的東岸沿岸數十座海灘關閉。

法新社報導，一名男子今天在新南威爾斯州中北岸（Mid North Coast）衝浪時遭一隻鯊魚咬傷，這是新州過去48小時內記錄到的第4起鯊魚襲擊事件，有關當局認為他是遭一隻公牛鯊（bull shark）攻擊。

新南威爾斯州衝浪救生協會（Surf Life Saving NewSouth Wales）表示，這名男子順利逃脫，僅受到「輕傷」。這個水上安全機構在聲明中說：「一名衝浪者通報看到一條鯊魚，從水中上岸時發現下半身受傷。據報他身上的任何傷口都是輕微的。」

這名衝浪者是新州過去48小時內第4名遭鯊魚攻擊的人。昨天，有兩人在雪梨北部海灘衝浪時遭鯊魚攻擊。在其中一起事件中，一名男子在曼里（Manly）衝浪時遭咬傷雙腿，情況危急。

幾個小時前，另有一名11歲男童在更北部海域衝浪時，遭鯊魚咬斷衝浪板，所幸毫髮無傷地逃出。

雪梨北部所有海灘現在都關閉，直到另行通知。

18日下午，一名12歲男童在雪梨港灣（SydneyHarbour）游泳時受到重傷。

新南威爾斯州水警指揮官麥納蒂（Joseph McNulty）警司表示：「警方趕到現場時，情況慘不忍睹。我們認為是類似公牛鯊的鯊魚襲擊那名男童的下肢。」他昨天向媒體表示：「那名男童目前正在與死神拔河。」

路透社報導，鯊魚行為學者兼專家佩平-內夫（Chris Pepin-Neff）在「雪梨晨驅報」（SydneyMorning Herald）的專欄文章中寫道，鯊魚通常不會攻擊人類，但混濁的海水會降低他們的能見度，增加牠們碰觸到某些東西的機率，此時「牠們會出於防衛或好奇地咬一口，接著再咬一口」。

他又說，大雨也會導致流入海水的汙水增加，吸引鯊魚所捕食的餌魚聚集。

根據保育團體的數據，澳洲每年發生約20起鯊魚襲擊事件，其中致命案例不到3起。相比之下，澳洲海灘的溺水死亡人數遠高於這個數字。

延伸閱讀

英國擬仿效澳洲 研議禁止兒童使用社群媒體

巨大鯨豚擱淺台東長濱海灘死亡 被送去鯨豚中心查死因

厄瓜多驚現「5顆人頭橫空懸掛」海灘示眾！警方懷疑毒梟火拼所為

缺乏文化敏感 澳洲藝術節禁巴裔作家參展遭抵制

相關新聞

「高級訂製服最後一位皇帝」義大利時尚大師范倫鐵諾93歲逝

義大利時裝設計大師范倫鐵諾(Valentino Garavani)基金會19日表示，范倫鐵諾在羅馬寓所與世長辭，享壽93...

智利南部野火延燒兩天 至少18死、5萬人緊急撤離

智利當局18日表示，在強風與高溫助長下，距離首都聖地牙哥(Santiago)約500公里的努布雷(Nuble)與比歐比歐...

兩天內傳4起鯊魚攻擊 澳洲關閉雪梨等東岸海灘

由於連日大雨使得海水變得混濁，更容易吸引鯊魚聚集，澳洲今天發生兩天來的第4起鯊魚攻擊事件，導致包括雪梨在內的東岸沿岸數十...

日本2025年旅客數破4千萬創新高 中國客12月大減45%

日本國土交通大臣金子恭之今天召開記者會表示，2025年訪日外國旅客人數估計達到4270萬人次，超過2024年的3687萬...

智利野火連燒3天吞噬數座城鎮 至少20人罹難

在南半球夏季氣溫炎熱和強風助長下，智利南部野火延燒今天進入第3天，已造成20人喪生並摧毀數座城鎮

「我只喜歡美的事物」范倫鐵諾留下半世紀傳奇

義大利時尚巨擘、優雅風格的代表人物范倫鐵諾（ValentinoGaravani），在投入近半世紀替各國名媛美女設計華服後...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。