智利野火連燒3天吞噬數座城鎮 至少20人罹難

在南半球夏季氣溫炎熱和強風助長下，智利南部野火延燒今天進入第3天，已造成20人喪生並摧毀數座城鎮。

法新社報導，大火於17日從首都聖地牙哥（Santiago）以南約500公里的努布雷（Nuble）和比歐比歐（Biobio）地區開始燃起，此後已燒毀相當於美國底特律市面積的區域。

官員表示，約有1000棟房屋被毀或受損。

智利總統波里奇（Gabriel Boric）今天表示，消防人員已成功控制部分火勢，但其他火場火勢仍然相當猛烈，且在與比歐比歐接壤的阿勞卡尼亞（Araucania）地區也爆發新的火災。

努布雷和比歐比歐兩個地區都已被宣布為災區，當局得以部署士兵在荒涼的災後現場巡邏，放眼望去盡是燒融的車輛、扭曲的金屬及化為瓦礫的房屋。

小港口城鎮利爾昆（Lirquen）是受災特別嚴重的地區之一，居民瓦斯蓋茲（Yagora Vasquez）告訴法新社：「情況太可怕了。我試著盡可能地把房子弄濕，但我看到火焰朝我的社區襲來。我抓住我的兒子，我哥哥把我的狗救出來，我們就逃命了。」

瓦斯蓋茲告訴法新社，在目睹2010年那場在智利同一地區造成超過500人喪生的海嘯所帶來的毀滅後，她選擇住在利爾昆一座遠離大海的山丘上。但這一次，威脅卻來自森林。

今天有超過3500名消防員正在努布雷和比歐比歐地區與大火搏鬥。