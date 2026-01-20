快訊

熊本阿蘇觀光直升機失聯！載有2台灣旅客 消防單位火山口外徒步搜救

店內用餐疑喝到「漂白水湯」喉嚨劇痛 鳳山老字號便當店歇業後遭追查

高鐵APP隱藏功能曝光！出站不怕手忙腳亂 通勤族讚：超實用

智利野火連燒3天吞噬數座城鎮 至少20人罹難

中央社／ 智利利爾昆19日綜合外電報導
智利南部野火延燒今天進入第3天。歐新社
智利南部野火延燒今天進入第3天。歐新社

在南半球夏季氣溫炎熱和強風助長下，智利南部野火延燒今天進入第3天，已造成20人喪生並摧毀數座城鎮。

法新社報導，大火於17日從首都聖地牙哥（Santiago）以南約500公里的努布雷（Nuble）和比歐比歐（Biobio）地區開始燃起，此後已燒毀相當於美國底特律市面積的區域。

官員表示，約有1000棟房屋被毀或受損。

智利總統波里奇（Gabriel Boric）今天表示，消防人員已成功控制部分火勢，但其他火場火勢仍然相當猛烈，且在與比歐比歐接壤的阿勞卡尼亞（Araucania）地區也爆發新的火災。

努布雷和比歐比歐兩個地區都已被宣布為災區，當局得以部署士兵在荒涼的災後現場巡邏，放眼望去盡是燒融的車輛、扭曲的金屬及化為瓦礫的房屋。

小港口城鎮利爾昆（Lirquen）是受災特別嚴重的地區之一，居民瓦斯蓋茲（Yagora Vasquez）告訴法新社：「情況太可怕了。我試著盡可能地把房子弄濕，但我看到火焰朝我的社區襲來。我抓住我的兒子，我哥哥把我的狗救出來，我們就逃命了。」

瓦斯蓋茲告訴法新社，在目睹2010年那場在智利同一地區造成超過500人喪生的海嘯所帶來的毀滅後，她選擇住在利爾昆一座遠離大海的山丘上。但這一次，威脅卻來自森林。

今天有超過3500名消防員正在努布雷和比歐比歐地區與大火搏鬥。

近年來，野火已嚴重影響智利中南部地區，特別是在南半球最溫暖乾燥的1月和2月。

智利南部野火延燒今天進入第3天。歐新社
智利南部野火延燒今天進入第3天。歐新社

智利 野火

延伸閱讀

今「大寒」強烈冷氣團襲北台灣 中南部入夜有感大降溫 未達寒流原因曝

今「大寒」4縣市大雨特報 強烈冷氣團侵台從北到南急凍

強烈冷氣團籠罩濕冷到周五 這2天最凍 高山有局部降雪機會

西班牙交通部長認了！高鐵相撞「2點超詭異」專家也不解

相關新聞

「我只喜歡美的事物」范倫鐵諾留下半世紀傳奇

義大利時尚巨擘、優雅風格的代表人物范倫鐵諾（ValentinoGaravani），在投入近半世紀替各國名媛美女設計華服後...

從王室到好萊塢 細數范倫鐵諾經典時尚代表作

義大利時裝設計大師范倫鐵諾逝世，享壽93歲。范倫鐵諾以為歐洲王室與時尚巨星設計造型享譽全球，憑藉其對打版工藝，以及蕾絲、...

美密西根州大雪致百車連環撞 多人受傷道路封閉

隨著大湖效應帶來的降雪覆蓋美國密西根州，今天有超過100輛車輛在一條州際公路上連環相撞或滑出路面。執法官員表示，他們正在...

今年冬天最強寒流報到 日氣象廳警告大雪恐降5天

受強烈大陸冷高壓影響，日本可能將迎來今年冬天最強且持續時間最長的寒流，停留時間恐達數年才一次的等級。日本氣象廳今表示明起...

波蘭旅遊成長率 2025年歐盟第二

根據歐盟統計局（Eurostat）最新公布的數據顯示，波蘭觀光業在2025年住宿人次成長率位居歐盟成員國第二位，僅次於馬...

羅浮宮驚世竊案 法國電視台首度播出監視錄影畫面

法國巴黎羅浮宮博物館（Louvre Museum）去年發生驚世竊案後，法國的電視台昨晚首度播出監視錄影畫面，從影片中可以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。