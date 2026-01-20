英國擬仿效澳洲 研議禁止兒童使用社群媒體

英國政府今天表示，正考慮採取一系列措施以加強保護兒童上網安全，其中包括仿效澳洲、禁止特定年齡以下兒童使用社群媒體，以及對在校使用手機實施更嚴格的指導方針。

路透社報導，英國政府表示，將檢視世界各地的證據，以評估一系列提案，包括研究社群媒體禁令對兒童是否有效，以及若要實施，該如何發揮最大作用。

聲明指出，部會首長將前往澳洲取經，學習他們的做法。澳洲上個月成為全球首個禁止16歲以下兒童使用社群媒體的國家。

英國政府並未提及特定的年齡限制，但表示除了其他措施外，正探索一項「針對特定年齡以下兒童」的禁令，同時也在研究是否該加強年齡驗證，以及目前的數位合意年齡（digital age of consent）是否過低。

全球各國政府和監管機構正在努力應對讓兒童接觸社群媒體的風險，以及螢幕使用時間對他們發展和心理健康的影響。

近期人工智慧（AI）生成內容在網路上迅速爆炸性增長，加劇了這樣的擔憂。本月有關馬斯克（ElonMusk）旗下Grok AI聊天機器人生成包括未成年人的非自願性愛圖像報導，引發公眾強烈抗議。

英國政府今天在聲明中表示，已制定計畫要徹底禁止AI「裸體化」工具，同時也正努力阻止兒童能夠在他們的設備上拍攝、分享或觀看裸體影像。

政府表示也正在考慮移除或限制可能導致成癮性或強迫性使用社群媒體的功能，例如無限滾動（infinitescrolling）。

根據英國政府數據，英國近期實施的「線上安全法」（Online Safety Act）是全球最嚴格的安全法規之一，已將兒童在網路上遇到年齡驗證的比例從30%提高到47%，同時也讓色情網站的造訪量減少了1/3。

科技大臣肯達爾（Liz Kendall）說：「這些法律從來就不該是終點，我們知道家長們仍有嚴重的擔憂。這就是為什麼我準備採取進一步行動。」