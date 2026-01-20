地磁風暴影響 美國中部有機會看到極光

快訊

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

氣象專家表示，地球磁場今天出現重大擾動，極光可能因此出現在美國較南方的地區，甚至在阿拉巴馬州或加州北部就有機會見到。

法新社報導，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）警告，這次強烈的地磁風暴可能會影響部分科技設備運作，包括電壓控制與衛星。NOAA官員指出，美國北部及中部各州居民「若夜間且天氣許可，可觀測極光」。

「極光可能在美國北半部大部分區域出現，甚至南至阿拉巴馬至加州北部。」

NOAA表示，「這場風暴是週日由太陽噴發出的太陽物質與磁場所引發，預計將於週一與週二抵達（地球）。」

NOAA指出，此次地磁風暴的強度「非常罕見」。

NOAA太空天氣預測中心（Space Weather PredictionCenter）達爾（Shawn Dahl）表示，影響地球且如此強大的太陽輻射風暴，上一次出現是在2003年。

