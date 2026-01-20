今年冬天最強寒流報到 日氣象廳警告大雪恐降5天

受強烈大陸冷高壓影響，日本可能將迎來今年冬天最強且持續時間最長的寒流，停留時間恐達數年才一次的等級。日本氣象廳今表示明起（21日）至下周日，北日本至西日本的日本海沿岸地區，可能連續降大雪超過5天，部分地區24小時內降雪量可達100公分。呼籲提高警戒。秋田新幹線今自首班車起，盛岡至秋田區間雙向停駛。

氣象廳指出，氣象廳指出，日本周邊21日至25日前後，將持續被強烈大陸冷高壓影響。東日本上空約5000公尺高度，將間歇性有攝氏零下40度以下的強烈冷空氣流入；西日本上空約1500公尺高度，有攝氏零下12度以下的強烈冷空氣流入。

寒流在日本海前線（JPCZ）停滯時，北陸至山陰地區降雪可能加劇，部分地區24小時內降雪量可達100公分。雪雲也將流入太平洋側，平時少雪的東海、近畿及四國地區也可能出現積雪。

秋田新幹線因大雪影響，今日盛岡至秋田站區間的上下行列車暫停行駛，JR東日本表示預計將於下午3時左右恢復。