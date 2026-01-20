快訊

遭酸「孝道外包」！李運慶還原長照真相 認洪詩其實能嫁得更好

半夜跑廁所不是老了！62歲男夜間頻尿竟是癌症末期「篩檢值超標200倍」

海軍智將葉昌桐反潛優先選拉法葉 李郝政爭與總長擦身

聽新聞
0:00 / 0:00

今年冬天最強寒流報到 日氣象廳警告大雪恐降5天

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
受強烈大陸冷高壓影響，日本可能將迎來今年冬天最強且持續時間最長的寒流，圖為去年12月北海道千歲地區居民為車鏟雪。法新社
受強烈大陸冷高壓影響，日本可能將迎來今年冬天最強且持續時間最長的寒流，圖為去年12月北海道千歲地區居民為車鏟雪。法新社

受強烈大陸冷高壓影響，日本可能將迎來今年冬天最強且持續時間最長的寒流，停留時間恐達數年才一次的等級。日本氣象廳今表示明起（21日）至下周日，北日本至西日本的日本海沿岸地區，可能連續降大雪超過5天，部分地區24小時內降雪量可達100公分。呼籲提高警戒。秋田新幹線今自首班車起，盛岡至秋田區間雙向停駛。

氣象廳指出，氣象廳指出，日本周邊21日至25日前後，將持續被強烈大陸冷高壓影響。東日本上空約5000公尺高度，將間歇性有攝氏零下40度以下的強烈冷空氣流入；西日本上空約1500公尺高度，有攝氏零下12度以下的強烈冷空氣流入。

寒流在日本海前線（JPCZ）停滯時，北陸至山陰地區降雪可能加劇，部分地區24小時內降雪量可達100公分。雪雲也將流入太平洋側，平時少雪的東海、近畿及四國地區也可能出現積雪。

秋田新幹線因大雪影響，今日盛岡至秋田站區間的上下行列車暫停行駛，JR東日本表示預計將於下午3時左右恢復。

延伸閱讀

強烈冷氣團來了 北濕冷中南部乾冷 他指有再上探寒流潛力

今「大寒」強烈冷氣團南侵愈晚愈冷 強度直逼寒流 這一波冷得很有感

009817開募 聚焦日本房產

日本氣象廳緊急示警 「警報級大雪」恐連下5天

相關新聞

今年冬天最強寒流報到 日氣象廳警告大雪恐降5天

受強烈大陸冷高壓影響，日本可能將迎來今年冬天最強且持續時間最長的寒流，停留時間恐達數年才一次的等級。日本氣象廳今表示明起...

波蘭旅遊成長率 2025年歐盟第二

根據歐盟統計局（Eurostat）最新公布的數據顯示，波蘭觀光業在2025年住宿人次成長率位居歐盟成員國第二位，僅次於馬...

羅浮宮驚世竊案 法國電視台首度播出監視錄影畫面

法國巴黎羅浮宮博物館（Louvre Museum）去年發生驚世竊案後，法國的電視台昨晚首度播出監視錄影畫面，從影片中可以...

日本氣象廳緊急示警 「警報級大雪」恐連下5天

日本氣象廳與國土交通省今天下午召開緊急記者會表示，從21日起，日本海側地區恐連續5天出現「警報級大雪」，是數年才有一次的...

大陸登山客又違規爬富士山叫救援 日本民眾火大籲嚴懲

日本富士山封山期間又發生中國籍登山客強行登山，結果受傷向消防單位請求救援。對於這些執意違規的登山客，靜岡縣民怒火爆發，批...

澳洲少年雪梨港跳水遭鯊魚攻擊 生命垂危

澳洲當局今天表示，1名少年昨天在雪梨港跳水後被1隻鯊魚咬傷，傷勢危急。當地連日來降下大雨，為疑似攻擊人的公牛鯊進入雪梨港...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。