波蘭旅遊成長率 2025年歐盟第二

根據歐盟統計局（Eurostat）最新公布的數據顯示，波蘭觀光業在2025年住宿人次成長率位居歐盟成員國第二位，僅次於馬爾他（Malta）。

根據波蘭獨立網路英文媒體波蘭筆記（Note FromPoland）指出，波蘭旅遊業的增長主要受到國際遊客回流的推動。在2022年俄羅斯全面入侵鄰國烏克蘭後，許多外國遊客因擔憂安全問題而避開波蘭。

然而，過去兩年的數據顯示，這種擔憂已大幅消退。特別是來自德國、英國和美國的遊客數量顯著增加，而來自中東地區（如阿拉伯聯合大公國）的遊客也成為波蘭南部山區（如扎科帕內 Zakopane）的重要客源。

波蘭觀光局（POT）分析，推動這波成長的主因有三：首先是性價比優勢，在歐元區物價飆漲的情況下，使用本國貨幣茲羅提（Zloty）的波蘭，成為歐洲遊客的首選替代目的地。

其次是國際交通的便利性，波蘭各大城市與中東及歐美之間的航班大幅增加；最後則是波蘭東部以外地區（如克拉科夫、格但斯克與華沙）的安全形象已深植人心。

波蘭體育與旅遊部官員表示，這項數據證明波蘭不僅是東歐的門戶，更已轉型為歐洲的主流旅遊中心。政府計畫在2026年加強推廣「自然與戶外旅遊」，利用波蘭豐富的國家公園資源，吸引更多重視永續旅遊的高消費族群。