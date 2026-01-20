義大利時裝設計大師范倫鐵諾辭世 享壽93歲
義大利時裝設計大師范倫鐵諾（Valentino Garavani）基金會今天表示，范倫鐵諾與世長辭，享壽93歲。
根據法新社消息，義大利安莎通訊社（Ansa）引述范倫鐵諾基金會和他的長年伴侶賈梅蒂（GiancarloGiammetti）說法報導，范倫鐵諾在羅馬家中過世。
路透社報導，基金會在社群平台Instagram上表示：「范倫鐵諾今天在羅馬寓所辭世，摯愛隨侍在側。」
基金會還說，喪禮將於23日上午11時（台灣時間晚間6時）在羅馬舉行。
以自身名字創立同名品牌的設計大師范倫鐵諾不僅登上高級訂製時裝巔峰，更打造時尚帝國，並在時尚界引入全新色彩「范倫鐵諾紅」（Valentino Red）。范倫鐵諾2008年退休。
