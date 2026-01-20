義大利時裝設計大師范倫鐵諾辭世 享壽93歲

恐懼感可以「嗅」出來？法國動物研究指出，當馬吸入人類在恐懼時排出的汗液樣本，其心率會隨之上升且更容易受驚，顯示情緒可能在不同物種間產生共鳴。對此，人類的化學信號會轉化為跨物種的警報，令人感到稀奇。

2026-01-18 13:39