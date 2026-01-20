聽新聞
西班牙高鐵出軌相撞 至少39死150傷

聯合報／ 編譯盧思綸高詣軒／綜合報導
西班牙高鐵18日在該國南部的阿達穆斯發生嚴重傷亡事故，19日可見現場脫軌的車廂。法新社
西班牙高鐵18日在該國南部的阿達穆斯發生嚴重傷亡事故，19日可見現場脫軌的車廂。法新社

西班牙兩輛共載有逾四百人的高鐵列車，十八日晚間在南部哥多華省阿達穆斯市附近因列車脫軌相撞，當地警方十九日表示至少卅九人喪生，逾一五○人受傷，傷亡人數尚未確定。

外交部十九日表示，暫無台灣人受到影響的通報，已指示駐西班牙代表處向西班牙政府表達哀悼。

該事故約發生在當地十八日晚間七時四十五分（台灣時間十九日凌晨二時四十五分），一輛由民營業者Iryo營運的列車正從南部的馬拉加北上開往馬德里，卻在阿達穆斯附近出軌，衝入對向軌道，撞擊從馬德里南下開往韋爾瓦的西班牙國家鐵路（Renfe）列車，導致後者同樣脫軌、廿七歲的駕駛員也罹難。

北上列車約有三百名乘客，南下列車則載有一八七人。西班牙交通部長普恩特說，撞擊非常嚴重，絕大多數傷亡者都來自Renfe的列車前兩節車廂，第一節載有卅七人，第二節十六人。南下列車撞擊後，前兩節車廂翻落鐵路路堤下方高達四公尺的邊坡。

阿達穆斯市長莫雷諾告訴西媒「國家報」，他與地方警方第一時間趕到現場，見到疑似嚴重撕裂的遺體，現場駭人。西班牙總理桑傑士宣布全國哀悼三天，表示這對西國是痛心的一夜，「沒任何言語能減輕此時巨大痛苦，但我想讓大家知道，全國在這艱難時刻都與你們同在」。

一名搭乘事發Renfe列車的女乘客向西班牙國家電視台說，當時列車劇烈搖晃後突然完全停下，一片漆黑，她在最後一節車廂被甩來甩去，還看到行李掉到其他乘客身上，「我身後的列車服務人員撞到頭流血。還有小孩哭喊。幸好我在最後一節車廂，感覺像撿回一命」。

搭乘先脫軌的Iryo列車生還者梅里亞科告訴西班牙電視台第六台，現場宛如恐怖電影，「我們感覺到後方傳來劇烈撞擊，整列車都像要坍塌、碎裂一樣，許多人因為碎玻璃受傷」。

西班牙交通部長普恩特說，事發路段筆直且去年全面翻新鐵軌，先脫軌的列車車齡也不高，此事令交通部諮詢的多位專家感到不解。普恩特說，這起事故「極其怪異」。

