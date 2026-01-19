羅浮宮驚世竊案 法國電視台首度播出監視錄影畫面

快訊

中央社／ 巴黎19日綜合外電報導
法國羅浮宮。(路透)
法國巴黎羅浮宮博物館（Louvre Museum）去年發生驚世竊案後，法國的電視台昨晚首度播出監視錄影畫面，從影片中可以清楚看到珠寶大盜大膽破壞展示櫃行竊的過程。

法新社報導，法國電視一台（TF1）及公共電視法國電視台（France Televisions）昨晚播出監視錄影機拍攝到的這些影像，距離這起於去年10月19日發生、令羅浮宮館方顏面掃地的入侵事件已過了3個月。

從畫面中可以看到兩名竊賊強行闖入阿波羅長廊（Apollo Gallery）展廳，其中一人頭戴黑色巴拉克拉瓦頭套、穿著黃色反光背心，另一人則全身黑衣、頭戴機車安全帽。

兩人先利用高功率圓盤切割機破壞強化玻璃窗，隨後在多名未上前阻止的工作人員注視下，開始切割展示櫃。

羅浮宮管理人員強調，員工並未接受與竊賊對峙的訓練，首要任務是讓參觀民眾撤離。

據法國電視台報導，兩名男子在阿波羅長廊內逗留約4分鐘期間，可以看到一名員工手持用於引導參觀動線的標示柱。

這些影像成為刑事調查的重要證據。而「巴黎人報」（Le Parisien）等法國報社已披露過影像細節。

目前共有4名犯嫌遭警方拘留，其中包括2名涉嫌行竊的男子，但失竊的8件法國王冠珠寶仍下落不明，這些珠寶估計價值約1億200萬美元。

法國 羅浮宮 珠寶

