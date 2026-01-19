日本氣象廳緊急示警 「警報級大雪」恐連下5天

日本氣象廳與國土交通省今天下午召開緊急記者會表示，從21日起，日本海側地區恐連續5天出現「警報級大雪」，是數年才有一次的超長持續降雪，呼籲民眾高度警戒。

日本東京放送電視台（TBS）報導，氣象廳表示，21日至25日期間，日本附近將持續維持強烈的冬季型氣壓配置，預估北日本至西日本的日本海側地區，無論山區或平原都可能出現大雪，且累積降雪量有顯著增加的風險。

此外，若日本海的「日本海極地氣團輻合帶」（JPCZ）停滯，雪雲可能反覆流入同一地區，導致局部降雪急遽增強，實際降雪量可能超出預測。氣象廳指出，這波大雪的最大特徵在於「持續時間長」，而非單純的寒氣強度。

氣象廳氣象監視、警報中心所長高橋賢一表示，雖然這次寒氣並非今年冬季最強，但寒冷狀態至少持續5天的情況並不常見，回顧過去紀錄，屬於數年一遇的現象。

國土交通省則警告，長時間降雪可能引發車輛受困、道路封閉及交通中斷等情況，呼籲民眾善用遠距辦公，避免不必要與不緊急的外出；同時提醒駕駛務必更換冬季輪胎、備妥雪鏈，並及早裝設，以防突發狀況。

氣象廳與國土交通省呼籲，未來數日應密切留意最新氣象與交通資訊，嚴防大雪，以及路面結冰對交通及日常生活帶來的影響。