英法思學澳洲禁兒少用社群媒體 專家對成效意見分歧

包括法國和英國等國，正考慮效法澳洲的做法，禁止兒童及部分青少年使用社群媒體。不過，專家們對此措施的有效性仍意見分歧，辯論激烈。

法新社報導，支持禁令者警告，必須採取行動來因應年輕人心理健康惡化的問題，但持不同意見的人認為，相關證據不明確，應該更審慎處理。

澳洲上月率先成為全球第一個禁止16歲以下兒少使用Instagram、Facebook、Tiktok和YouTube等廣受歡迎、商業價值龐大的社群平台的國家。

法國目前正在審議類似的法案，擬禁止15歲以下兒少使用社群媒體，其中一項法案由總統馬克宏（Emmanuel Macron）主導推動。

衛報（The Guardian）上週報導，美國心理學家、澳洲禁令支持者海德特（Jonathan Haidt）已受邀向英國政府官員發表意見。

海德特在2024年暢銷書「失控的焦慮世代」（TheAnxious Generation）中主張，長時間盯著螢幕——特別是社群媒體——正在改變兒童大腦結構，「導致心理疾病大流行」。

這本書在政界具有影響力，但在學術圈卻引發爭議。

加拿大心理學家歐傑斯（Candice Odgers）在書評中指出，海德特所描述的可怕故事「缺乏科學根據」。

主要分歧之一在於，如何準確界定社群媒體對青少年心理健康的影響有多大。

澳洲昆士蘭大學（University of Queensland）研究員諾特爾（Michael Noetel）告訴法新社：「對這數十億用戶，微小的影響會產生積累效果。」

他表示，有「大量證據」顯示社群媒體對青少年有害，並補充說，有人對證據的要求過於嚴苛。

諾特爾說：「我的看法是，海德特比最嚴厲的批評者所承認的更有道理，但情況也沒有他書中聲稱的那麼極端。」

考量禁令的潛在好處，諾特爾認為這是一個「值得一試的賭注」。

法國公衛監管單位「食品、環境及職業衛生安全局」（ANSES）經過審查後，上週裁定社群媒體確實對青少年，尤其是女孩，造成多項不良影響，雖然心理健康下滑並非單一原因所致。

●適度使用最健康？

諾特爾主導的研究去年在「心理學公報」（Psychological Bulletin）發表，綜合審查全球逾百項關於螢幕使用與兒童、青少年心理和情緒困擾間關聯的研究。

結果顯示，這存在惡性循環。

過度使用螢幕，特別是社群媒體和電玩遊戲，與心理健康問題有關，而這些困擾又促使年輕人更頻繁地看螢幕。

不過，也有學者質疑一刀切的全面禁令。

澳洲阿得雷德大學（University of Adelaide）辛赫（Ben Singh）追蹤超過10萬名澳洲青少年，持續三年進行研究，結果已刊登於「美國醫學會小兒科學期刊」（JAMA Pediatrics）。

研究發現，福祉狀況最差的青少年分別是重度使用社群媒體（每天超過兩小時）的人，與完全不用社群媒體的人。健康狀況最佳的是適度使用社群網站的青少年。

辛赫告訴法新社：「結果顯示，無論是過度限制還是過度使用，對健康都有不良影響。」

同樣地，過度使用對女孩影響最大；至於對十多歲男孩來說，完全不能接觸社群媒體則是最不利的。

●「社群媒體危害極大」

法國精神科醫師蒂塞隆（Serge Tisseron）多年來一直警告螢幕對健康的巨大威脅。

他告訴法新社：「社群媒體危害極大。」

不過，他也擔心這項禁令會被精通科技的青少年輕易繞過，並讓家長卸責。

他指出：「近年來，有關這議題的討論變得極端，不是全面禁用，就是完全不管。」他呼籲應該有更細緻的規範。

另一個選擇，是觀察澳洲經驗後再作決策。

劍橋大學研究員歐本（Amy Orben）表示：「大約一年內，我們應該能更清楚了解澳洲社群媒體禁令的成效，以及是否導致其他意想不到的後果。」

上週，澳洲線上安全監管機構表示，科技公司已經封鎖了470萬個16歲以下用戶帳號。