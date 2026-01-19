大陸登山客又違規爬富士山叫救援 日本民眾火大籲嚴懲

日本富士山封山期間又發生中國籍登山客強行登山，結果受傷向消防單位請求救援。對於這些執意違規的登山客，靜岡縣民怒火爆發，批判「這種人有必要去救嗎？」呼籲政府嚴懲，讓被救者自行負擔救助費，以免類似事件一再發生。

靜岡電視台報導，18日下午1時許，在富士宮口八合目附近的下山步道上，一名自稱中國籍的20多歲男子打電話報案，表示「下山途中滑倒，右腳踝受傷無法行動」。警方與消防單位的山岳救助隊接獲通報後，立即趕往男子所在位置。

報導提到，該男子18日上午獨自登山，警消接獲通報後出動，晚間8時30分左右與男子會合，隨後又有救難隊員投入，把無法自行步行的男子抬到五合目。

目前富士山所有登山路線皆已進入冬季封山期間。靜岡縣警方5日透過官方X發文警告：「非開山期間登富士山極為危險。依道路法第46條規定，從富士山五合目至山頂的登山道，目前全面封閉。」

相關警示也以英文與中文發布。若違反規定，可能面臨6個月以下拘禁，或30萬日圓（約新台幣6萬元）以下罰金。

●去年中國大學生違規事件 5天內求救2次

關於封山期間攀登富士山的問題，去年就曾引發爭議。去年4月，一名中國籍大學生在短短5天內兩度登上富士山並提出救助請求，其中第2次是因為跑回去找第1次登山時掉的手機。

由於山難救助費用由稅金支出，日本社會對於不遵守規定的登山者，要求自付救助費或加重處罰的聲浪不斷。

報導指出，富士宮市市長須藤秀忠曾表示，在可能發生二次遇難風險的情況下，救助隊仍冒著生命危險救援，卻是使用納稅人的錢。「輕率登山的人應負起責任，我認為救助費用至少應有一定比例由當事人自行負擔」。

須藤已向靜岡縣知事鈴木康友提出「救助費用自付制度」的請求。鈴木對此表示理解，並有意向中央政府反映，但目前仍未見實質進展。

●縣民怒火不斷 籲趕緊實施救助費自付並嚴懲

今年再度發生中國籍登山者在富士山封山期間登山並求救事件，預料這次救助費用同樣將由稅金支出。對此，靜岡縣民的不滿情緒爆發。

報導指出，不少民眾表達憤怒，「應該儘速實施救助費用全額自付與嚴格處罰。不能再用『不懂日文』、『不知道規定』就草草帶過。」

民眾表示，「救助隊是冒著生命危險在執行任務。明知危險、卻違反規定登山的人，真的有必要去救嗎？」「好不容易富士宮市長已經發聲，但縣政府和中央政府的應對實在太慢了。真不希望寶貴的稅金被用在這種事情上。」