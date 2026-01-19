快訊

澳洲少年雪梨港跳水遭鯊魚攻擊 生命垂危

中央社／ 雪梨19日綜合外電報導
圖為澳洲雪梨港。（歐新社）
圖為澳洲雪梨港。（歐新社）

澳洲當局今天表示，1名少年昨天在雪梨港跳水後被1隻鯊魚咬傷，傷勢危急。當地連日來降下大雨，為疑似攻擊人的公牛鯊進入雪梨港創造理想條件。

路透社報導，這名遭到攻擊的少年據信12或13歲，他昨天傍晚和朋友在雪梨港內的沃克呂茲（Vaucluse）一處海灘從岩石上跳水後遭到攻擊，事發地點距離雪梨的中心商業區（CBD）約9公里。

這名少年其後被朋友和救難人員拉上岸，但雙腿傷勢嚴重，目前情況仍危急。

以雪梨為首府的新南威爾斯州（New South Wales）警司麥納蒂（Joseph McNulty）今天告訴媒體記者：「他現在正與死神搏鬥，昨天救難人員的行動給了他一線生機。」

雪梨近幾天暴雨，導致港口灌滿淡水，為公牛鯊創造理想的生存環境，這種鯊魚在半鹹水區域茁壯。

根據保育團體的資料，澳洲平均每年發生約20起鯊魚攻擊，其中接近3起致命。

