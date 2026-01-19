快訊

大陸去年出生人口792萬 學者：已跌回乾隆三年水準

不再「背多分」！學測社會對答案 考生指出題靈活：時事、閱讀題多

美商務部長放話對記憶體商課100%關稅 外媒點名2台廠恐遭殃

日本居酒屋設年齡限制 「世代分流」打造用餐空間

中央社／ 東京19日專電
日本居酒屋示意圖。路透
日本居酒屋示意圖。路透

台灣近日出現美睫店公告「不接40歲以上長輩」，引發年齡歧視爭議；而日本類似的「年齡限制消費」已悄然成形。東京近來出現限制顧客年齡的居酒屋餐廳。店家強調，並非排除特定族群，而是希望區隔客層，打造讓顧客能無須顧慮周遭環境的用餐空間。

日本電視台報導，東京近來陸續出現設有年齡限制的居酒屋，有的規定「40歲以上不得入內」，也有店家反向限制顧客年齡必須在「25歲以上」。

節目實地走訪位於澀谷的一間居酒屋，店內氣氛熱鬧，當天約9成顧客為20世代年輕族群。入口處張貼告示寫明：「僅限20至39歲顧客入店，這裡是年輕世代的居酒屋！Under 40（40歲以下）專門店。」

這家店公關負責人長野敏浩受訪表示，「原本顧客的年紀就偏年輕，過去曾因為太喧鬧，被年長的顧客抱怨『太吵了』，因此乾脆一開始就限定客層，打造一個讓大家都能放心享受、開心回家的店。」

這家店受年輕族群歡迎的原因似乎也與價格有關。店內檸檬沙瓦一杯僅55日圓（約新台幣11元），2小時喝到飽方案約1000日圓，即使點了酒水與3道料理，結帳金額也僅約2000日圓出頭，對荷包相當友善。

對於年齡限制，20多歲顧客受訪表示，「年輕人聚會常常會玩得很嗨。有這種限制，就能不必顧慮太多、盡情享受。」

至於40歲以上的顧客要怎麼處理，長野表示，會先說明店內氣氛比較吵，這樣也可以嗎，如果客人能接受就會帶位。「即使實際年齡超過40歲，只要覺得心態還在20多歲，也非常歡迎。」

另一方面，澀谷也有居酒屋採取相反作法。一家去年5月開幕、主打炭火燒烤料理的餐廳，規定僅限25歲以上顧客入店。

店長瀨川雅之表示，不讓年紀太小的客人進店，是「希望打造一個讓成熟大人能夠安心用餐的空間。讓10年、20年前在澀谷玩樂的世代，能再次回到澀谷享受時光，因此採取25歲以上限定的方式。」

該店招牌菜包括鴨肉塔塔與坦都里烤雞，單價多在2000日圓以上，算是稍微偏高。

詢問30多歲客人對於年齡限制的看法，他表示，「不是說年輕人不好，但是這裡沒有那種『哇、哇～』大聲喧嘩的人，真的很不錯」。也有人表示，「環境很吵的話，就得一直提高音量說話。年紀大了，真的不太想那樣呢。」

對於25歲以下顧客的應對方式，瀨川表示，「訂位時會先確認年齡，若不符規定，會引導前往附近的同系列餐廳消費。不過，如果有25歲以上的人同行，（未滿25歲）就能一起入店。」

隨著用餐需求日益多元，透過年齡限制來調整店內氛圍的經營方式，正逐漸在東京街頭形成一種新趨勢。

年齡 居酒屋 餐廳

延伸閱讀

日本兩大男神征戰歐洲柔術賽　玉木宏摘銅、岡田准一黑帶苦戰落敗

《日租家庭》租個金髮老爸回家 布蘭登費雪：「樣板白人」在東京超吃香

日本廁所驚見「衛福部禁菸標語」 台灣遊客笑翻：一秒回國

AI生成日本輕小說獲獎 出版社撤銷獎勵，作者淡定：持續嘗試與AI合作

相關新聞

大陸登山客又違規爬富士山叫救援 日本民眾火大籲嚴懲

日本富士山封山期間又發生中國籍登山客強行登山，結果受傷向消防單位請求救援。對於這些執意違規的登山客，靜岡縣民怒火爆發，批...

澳洲少年雪梨港跳水遭鯊魚攻擊 生命垂危

澳洲當局今天表示，1名少年昨天在雪梨港跳水後被1隻鯊魚咬傷，傷勢危急。當地連日來降下大雨，為疑似攻擊人的公牛鯊進入雪梨港...

研究：人類的恐懼感 馬可以嗅出

恐懼感可以「嗅」出來？法國動物研究指出，當馬吸入人類在恐懼時排出的汗液樣本，其心率會隨之上升且更容易受驚，顯示情緒可能在不同物種間產生共鳴。對此，人類的化學信號會轉化為跨物種的警報，令人感到稀奇。

NASA登月火箭移至發射台 為阿提米絲2號載人任務暖身

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天將太空發射系統（SLS）火箭與獵戶座（Orion）太空船移出組裝大樓，正式展開50...

牛津英語大辭典增11個日語詞彙 yokai、mottainai入列

牛津英語大辭典新增11個源自日語的詞彙，包括因為漫畫與動畫在全球走紅而普及的yokai（妖怪）、日劇校園片中常出現的se...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。