義大利薩丁尼亞峭壁階梯 通往絕美秘境海神洞穴

中央社／ 薩丁尼亞19日專電

薩丁尼亞島一條沿著海岸峭壁搭建的險峻階梯，訪客絡繹不絕，不僅是為了飽覽壯闊海景，更是為了探訪18世紀偶然被漁民發現的鐘乳石洞穴，其奇景令人嘆為觀止，享有「海神洞穴」美譽。

海神洞穴（Neptune's Grotto）位在薩丁尼亞島的阿爾蓋羅（Alghero）附近海岸，中央社記者實地走訪拍攝，為台灣觀眾介紹這個充滿歷史與自然之美的秘境。

● 爬654階「山鹿階梯」 通往海神洞穴奇景

海神洞穴相傳是在18世紀被當地漁民發現，不過考古遺跡顯示，可能早在1世紀，就曾有古羅馬人在附近活動。古老傳說認為，這裡是「海神棲身洞穴」，因此吸引許多近代王公貴族、考古學家造訪，其中包括薩丁尼亞國王艾柏托（Carlo Alberto），以及後來成為義大利國王的艾曼紐二世（Vittorio Emanuele II）。

要前往海神洞穴，需要沿著海岸山壁走一段654階的陡峭「山鹿階梯」（Escala del Cabirol），其名稱來自「加泰隆尼亞語」而非義語，見證阿爾蓋羅曾被加泰隆尼亞王國統治的特殊歷史。階梯總長約400公尺，沿著高達119公尺的陡峭岩壁蜿蜒而下，猶如山鹿爬坡的軌跡。

這條階梯在1954年才開放，被義大利旅遊俱樂部譽為「世上最驚險刺激、令人嘆為觀止的岩壁階梯之一」。在階梯開放之前，要前往海神洞穴只能搭小船前往入口。

● 鐘乳石洞穴光澤奇幻 盡展大自然鬼斧神工

「海神洞穴」被視為地中海奇景之一，洞穴內有長達2.5公里空間，由交錯的洞室、小徑、隧道，以及雄偉的鐘乳石和石筍組成，並環繞著光澤夢幻的湖水，每年吸引來自全球超過15萬遊客造訪。

從洞穴進入，首先會看到一個巨大的鹹水湖「拉馬莫拉」（Lago La Marmora），洞內牆壁被光線映照出獨特藍綠色，還有各形各色石筍、石柱，依造型被暱稱「耶誕樹」等名字。湖的盡頭有一片小沙灘，洞穴內偶爾可見動物棲息。

「別有洞天」難以形容內部複雜的格局與廳室，沿著迂迴通道，參觀者時而登高，時而穿過極狹窄空間，陸續可通往多個洞室，例如有一座「廢墟廳」，是因此處鐘乳石在19世紀時遭遊客破壞而得名；「皇家宮殿大廳」則像大自然創造的迎賓室，岩壁的鏤空雕花與對稱效果，宛如建築師精心設計。另有布滿小型鐘乳石的「蕾絲飾帶廳」，以及可從高處俯瞰全景的「音樂廳」。

海神洞穴是因石灰岩溶蝕形成的獨特喀斯特（karst）地貌，在洞穴內造成鐘乳石、石筍、石柱等景觀。鐘乳石形成需要很長時間，根據官網資料，大約每百年只能增加1立方公分，石筍形成更緩慢，大概每200、300年才能增加1立方公分。

義大利 奇景 羅馬

