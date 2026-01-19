西班牙觀光持續成長 2025年外國旅客9700萬人破紀錄

西班牙觀光業2025年持續2024年的成長動能，外國旅客突破9700萬人次，消費金額高達1350億歐元（約新台幣4兆9577億元），雙雙創下歷史新高。

根據西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，2025年訪西外國旅客達9700萬人次，相較2024年的9400萬人次成長3.5%；旅客在西消費支出達1350億歐元，相較2024年的1260億歐元成長6.8%。

此外，2025年12月觀光產業就業人數比2024年同期成長2.4%，達275萬人次，也締造新紀錄。

西班牙工業與觀光部長埃雷烏（Jordi Hereu）表示，西班牙旅遊人數正緊追在世界第1大旅遊目的地法國之後，亮眼的數據代表了國家整體的成功，而創紀錄的觀光客消費金額，帶來了可觀的觀光收益，對西班牙實現2025年2.9%的經濟成長至關重要。

不過，雖然西班牙觀光數據連續2年刷新紀錄，但2025年並未達到政府在該年初所預估的1億造訪人次，且不論是旅客人數或消費金額，成長速度都較前一年度略為放緩。

對此，埃雷烏強調，消費金額增長超越遊客數量增長的趨勢，表示西班牙旅遊業的成長重心在於觀光收益與旅遊質量，而非遊客數量，這印證了「產業正在朝我們想要的方向穩定成長」。

埃雷烏指出，此趨勢也強化了西班牙政府致力打造「新型態旅遊模式」的承諾，該模式強調「品質優先於數量」，旨在「分散旅遊目的地」與「旅遊產品多元化」，鼓勵遊客到北部地區「綠色西班牙」和人口外移的內陸地區「空心西班牙」旅遊。

此外，改善「淡旺季不平衡」現象，促進淡季旅遊需求；同時，努力擴展「長途客源」，吸引消費力強的美國和拉丁美洲旅客。

埃雷烏認為，西班牙旅遊業正在實現有利於社會、經濟與環境「3重永續發展」所需要的觀光產業升級，展望2026年，儘管地緣政治的不確定性使預測變得困難，但他估計西班牙觀光業的成長趨勢將會持續。