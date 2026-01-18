研究：人類的恐懼感 馬可以嗅出

恐懼感可以「嗅」出來？法國動物研究指出，當馬吸入人類在恐懼時排出的汗液樣本，其心率會隨之上升且更容易受驚，顯示情緒可能在不同物種間產生共鳴。對此，人類的化學信號會轉化為跨物種的警報，令人感到稀奇。

人類恐懼感氣味

《CNN》報導，法國馬術與騎乘研究所進行一項嗅覺實驗，其從人體腋下採集氣味化合物樣本，並觀察馬匹在標準化測試中暴露於不同氣味時的行為表現。隨後，研究人員收集馬匹的心跳速率及唾液中皮質醇含量的數據，作為觀測壓力的重要生物標記。

調查發現，馬匹能透過嗅味察覺出人類恐懼感，因此牠們更容易受到驚嚇，也更容易對有害怕氣味的人產生警覺。如此一來，馬匹的行為和生理狀況會受到人體氣味化合物的影響，而人類散發出的恐懼氣味會放大馬匹的反應。

首席研究員賈爾達表示，即使馬匹聽不到或看不到人們，卻能夠聞到人們的感受，儘管無法精確感受到這些情緒，但對牠們來說可能有重要意義。

跨物種氣味傳遞

《衛報》報導，嗅覺是溝通中最常見且原始的感官之一，但多數研究僅聚焦於同一物種之間的氣味訊號傳遞（例如：求偶、自我保護），而非跨越物種界限的氣味訊號。

法國圖爾大學蘭薩德博士表示，在無意識中，人們能將情感傳遞給動物，並且也會對動物的情緒產生重要影響，這項研究顯示出動物與人類的密切關聯。

