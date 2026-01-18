NASA登月火箭移至發射台 為阿提米絲2號載人任務暖身

伊朗末代王儲雷札．巴勒維，在多年流亡後，再次成為焦點人物。在示威潮與政權危機交織下，他提出「世俗民主伊朗」的政治理念，象徵反對派的新希望。然而，他的實際政治能量與潛在影響力仍存在許多不定因素。當流亡王室形象遇上現實政治碰撞，雷札．巴勒維若要真正影響伊朗民主進程，每一步都必須格外謹慎……

2026-01-18 10:00