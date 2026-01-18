快訊

懷孕空姐轉地勤遭拒被迫留職停薪 華航涉懷孕歧視挨罰32萬

中職／龍隊開訓公布23人教練團名單 古久保健二首度亮相

北宜高鐵爭議不休 張景森喊年底辦「宜蘭高鐵公投」縣府說話了

西班牙寵物專屬「聖安東節」 教堂為毛孩祈福萌翻天

中央社／ 馬德里18日專電

西班牙昨天慶祝寵物專屬的天主教「聖安東節」，首都馬德里的聖安東教堂熱鬧舉行動物慶典，包括祈福儀式、彌撒及遊行，吸引大批民眾帶著毛小孩上教堂接受祝福，萌度破表。

每年1月17日是天主教聖人聖安東（San Antón）的瞻禮日，由於聖安東是「動物的守護聖人」，西班牙各地教堂會舉行「動物祈福儀式」，讓民眾帶寵物上教堂接受祝福、祈求平安。

聖安東是基督徒隱居修行的先驅，相傳他在大自然和動物身上找到了平靜與愛，並曾治癒過生病的小豬，因此他的聖像旁總伴有一頭豬仔，象徵他守護動物的精神。

位在馬德里市中心雀卡社區（Chueca）的「聖安東教堂」（Iglesia de San Antón），每年此日都會舉辦熱鬧的動物慶典，結合宗教與文化意義，已成為馬德里的傳統活動。

昨天雖然天公不作美，寒風刺骨、雨下不停，仍舊吸引數百名民眾與身穿各色保暖外套的毛小孩，齊聚在聖安東教堂，歡樂慶祝專屬於牠們的節日。

神父們自上午10時至晚間8時，馬拉松不停歇地為大排長龍的狗兒、貓兒、鳥兒甚至蝸牛等各種寵物灑聖水祈福，並來者不拒地接受合照。

教堂並一連舉辦5場「寵物友善彌撒」，讓毛小孩陪主人一同聽道、領受恩寵。不過，記者參與的那場下午彌撒中，有不少汪星人不願保持靜默，時而吠叫，引起眾信徒莞爾。

慶典重頭戲是下午5時舉行的「動物大遊行」，由推著聖安東聖轎的神父們和志工領頭，帶領馬德里警察局、民防局、消防局與國民警衛隊的警犬和搜救犬、騎警隊、西班牙愛盲組織ONCE的導盲犬，以及大批的民眾與其毛孩，成群結隊、浩浩蕩蕩地繞行社區一圈。

一票大小汪星人可愛的模樣，吸引眾多路人拿起手機拍照攝影。

國民警衛隊的警犬不斷趴到領犬員身上要求抱抱，萌樣融化民眾；民防局的搜救犬尼伯拉（Niebla）活潑愛玩，深受歡迎，領犬員告訴中央社，尼伯拉的工作任務是搜尋失蹤者，目前已服役3年，今天也和其他毛夥伴來共襄盛舉。

西班牙靈緹犬羅卡（Lorca）的主人向記者表示，他雖然早就知道這項傳統，但領養了羅卡後，終於可來參與盛會，他們相當期待接受神父的祝福。

聖安東教堂也是社區的社會福利中心，以濟弱扶貧聞名，每天免費供應街友早餐與熱咖啡，夜間24小時開門作為無家可歸者的暫時庇護所，並提供法律諮詢、住處協尋、心理輔導等社會服務，是許多弱勢族群的依靠。

主任神父安赫爾（Ángel）深受社區信徒愛戴，雖然年事已高，仍然親力親為，一整日忙進忙出，為不少毛孩及騎警隊的馬兒灑聖水祈福，向熟識的信徒噓寒問暖，親切地握手祝福。

安赫爾神父向當地媒體表示，「孤獨」是社會問題，不能靠酒精和藥物治癒，需要的是愛與陪伴，例如寵物帶來的陪伴，他呼籲民眾愛人也愛動物，但在關懷動物外，也莫忘關愛弱勢群體。

馬德里 動物 教堂

延伸閱讀

「借竅驅魔」案大逆轉！6幹部輪番上陣打死女信徒...無罪改判7年

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

前1天才慶生！母抱3歲雙胞胎墮10樓亡 調查揭心酸內情

人手一盒！西班牙三王節必吃「國王蛋糕」 價格漲7%人氣仍旺

相關新聞

星期人物／流亡王儲重返國際視野 伊朗民主還能走多遠？

伊朗末代王儲雷札．巴勒維，在多年流亡後，再次成為焦點人物。在示威潮與政權危機交織下，他提出「世俗民主伊朗」的政治理念，象徵反對派的新希望。然而，他的實際政治能量與潛在影響力仍存在許多不定因素。當流亡王室形象遇上現實政治碰撞，雷札．巴勒維若要真正影響伊朗民主進程，每一步都必須格外謹慎……

牛津英語大辭典增11個日語詞彙 yokai、mottainai入列

牛津英語大辭典新增11個源自日語的詞彙，包括因為漫畫與動畫在全球走紅而普及的yokai（妖怪）、日劇校園片中常出現的se...

日本熊害衝突事件頻傳 觀光廳新推警告標誌提醒別做三件事

日本全國自2025年秋季起，熊出沒與人熊衝突事件頻傳。國土交通省觀光廳表示，已製作全新的警告標誌，希望透過簡單的視覺圖像...

「IQ204」天才少年哭倒！12歲挑戰牛津落榜 當場坐地痛哭無比懊惱

韓國「IQ204」天才少年白強玹（Baek Kang-hyun）以12歲之齡挑戰世界頂尖學府——英國牛津大學電腦科學系，...

菲國官員臉書貼「習近平漫畫照」 陸駐菲使館怒轟抹黑：已越紅線

中國駐馬尼拉大使館今天針對菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉，在社群媒體上發布含有中國國家主席習近平漫畫形象的貼文，提出外交...

火勢迅速蔓延！首爾江南附近大規模火災 九龍村貧民窟逾250人撤離

韓國當局表示，今天凌晨位於首爾南部高檔地段江南區附近一處被稱為「九龍村」（Guryong Village）的貧民窟發生大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。