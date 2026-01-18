快訊

中職／龍隊開訓公布23人教練團名單 古久保健二首度亮相

北宜高鐵爭議不休 張景森喊年底辦「宜蘭高鐵公投」縣府說話了

學倫爭議／專業分工變法律風險？一招辨論文掛名豬隊友

澳洲東部豪雨釀災 雪梨低窪區民眾急撤

中央社／ 雪梨18日綜合外電報導

澳洲東部豪雨成災，當局發布警告敦促居民前往高地避難，並在新南威爾斯州（New South Wales）救出20名受困民眾。

路透社報導，危險洪水昨晚侵襲新州首府雪梨（Sydney）低窪郊區納拉賓（Narrabeen），居民與度假遊客緊急撤離至安全處避難。

當局表示，自昨天開始降雨以來，新南威爾斯州緊急應變單位已處理超過1400起事件，其中大多數救援行動與民眾駕車穿越淹水路段有關。

新南威爾斯州緊急服務處官員奧伊斯頓（Sonya Oyston）在聲明中說：「來勢凶猛的洪水導致道路封閉，我們預期部分道路可能會持續關閉一段時間。」

當局警告，雪梨以南地區今天仍可能出現大雷雨。氣象預報指出，今天上午，雪梨北部邊緣地區兩小時降雨量達72.4毫米。

澳洲廣播公司（ABC）報導，在惡劣天候下，一名女子昨天在距離雪梨約66公里的臥龍崗（Wollongong）附近遭斷裂樹枝擊中身亡。

雪梨 威爾 澳洲

延伸閱讀

澳洲禁令上路滿月 社群媒體停用470萬青少年帳號

澳網／周杰倫揮拍都來不及！遭澳洲陪練員ACE球秒殺

蔡依林26年首提告網友被挖出 竟是超級星光大道梁曉珺 照片出土逃不掉！

港鐵與中國中車獲澳洲雪梨地鐵西線主要合約

相關新聞

星期人物／流亡王儲重返國際視野 伊朗民主還能走多遠？

伊朗末代王儲雷札．巴勒維，在多年流亡後，再次成為焦點人物。在示威潮與政權危機交織下，他提出「世俗民主伊朗」的政治理念，象徵反對派的新希望。然而，他的實際政治能量與潛在影響力仍存在許多不定因素。當流亡王室形象遇上現實政治碰撞，雷札．巴勒維若要真正影響伊朗民主進程，每一步都必須格外謹慎……

牛津英語大辭典增11個日語詞彙 yokai、mottainai入列

牛津英語大辭典新增11個源自日語的詞彙，包括因為漫畫與動畫在全球走紅而普及的yokai（妖怪）、日劇校園片中常出現的se...

日本熊害衝突事件頻傳 觀光廳新推警告標誌提醒別做三件事

日本全國自2025年秋季起，熊出沒與人熊衝突事件頻傳。國土交通省觀光廳表示，已製作全新的警告標誌，希望透過簡單的視覺圖像...

「IQ204」天才少年哭倒！12歲挑戰牛津落榜 當場坐地痛哭無比懊惱

韓國「IQ204」天才少年白強玹（Baek Kang-hyun）以12歲之齡挑戰世界頂尖學府——英國牛津大學電腦科學系，...

菲國官員臉書貼「習近平漫畫照」 陸駐菲使館怒轟抹黑：已越紅線

中國駐馬尼拉大使館今天針對菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉，在社群媒體上發布含有中國國家主席習近平漫畫形象的貼文，提出外交...

火勢迅速蔓延！首爾江南附近大規模火災 九龍村貧民窟逾250人撤離

韓國當局表示，今天凌晨位於首爾南部高檔地段江南區附近一處被稱為「九龍村」（Guryong Village）的貧民窟發生大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。