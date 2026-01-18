澳洲東部豪雨釀災 雪梨低窪區民眾急撤

澳洲東部豪雨成災，當局發布警告敦促居民前往高地避難，並在新南威爾斯州（New South Wales）救出20名受困民眾。

路透社報導，危險洪水昨晚侵襲新州首府雪梨（Sydney）低窪郊區納拉賓（Narrabeen），居民與度假遊客緊急撤離至安全處避難。

當局表示，自昨天開始降雨以來，新南威爾斯州緊急應變單位已處理超過1400起事件，其中大多數救援行動與民眾駕車穿越淹水路段有關。

新南威爾斯州緊急服務處官員奧伊斯頓（Sonya Oyston）在聲明中說：「來勢凶猛的洪水導致道路封閉，我們預期部分道路可能會持續關閉一段時間。」

當局警告，雪梨以南地區今天仍可能出現大雷雨。氣象預報指出，今天上午，雪梨北部邊緣地區兩小時降雨量達72.4毫米。

澳洲廣播公司（ABC）報導，在惡劣天候下，一名女子昨天在距離雪梨約66公里的臥龍崗（Wollongong）附近遭斷裂樹枝擊中身亡。