快訊

黃崇仁發內部信證實！力積電18億美元售廠美光 切入HBM供應鏈

屢傳婚變！洪榮宏開唱第三任嫩妻神隱 消失55年歌后來了

印尼一架載有11人小型客機失聯 當局進行搜索

中央社／ 錫江17日綜合外電報導

印尼搜救機構今天告訴法新社，相關當局正搜索一架載有11人的失聯小型客機，而它最後訊號定位是在蘇拉威西島（Sulawesi）錫江市（Makassar）附近山區。

錫江市的搜救機構指出，這架印尼航空運輸公司（Indonesia Air Transport）的小型飛機從爪哇島（Java）日惹市（Yogyakarta）起飛，預計前往錫江市，機上乘客和機組員總計有11人。

法新社報導，這架客機於當地時間今天下午1時過後不久，就跟外界失去聯繫。

錫江市搜救機構提到，搜索隊伍已經部署到接壤錫江市的馬羅斯縣（Maros）山區，此地靠近飛機最後已知位置，地面與空中的搜索作業由空軍、警察及志工共同進行。

印尼是一個幅員遼闊的群島國家，眾多島嶼之間的交通相當仰賴航空運輸，但當地飛安紀錄不佳，近年來已經發生數起致命空難。

印尼

延伸閱讀

印尼進口木薯餅甜味劑超標 4424公斤邊境攔截

台印地下匯兌高達51億元 人力仲介老闆賺2千萬手續費銀行法起訴

Grok產出深偽不雅圖 印尼暫時封鎖開全球第一槍

憂AI產出深偽不雅圖 印尼暫封鎖Grok成全球首例

相關新聞

牛津英語大辭典增11個日語詞彙 yokai、mottainai入列

牛津英語大辭典新增11個源自日語的詞彙，包括因為漫畫與動畫在全球走紅而普及的yokai（妖怪）、日劇校園片中常出現的se...

日本熊害衝突事件頻傳 觀光廳新推警告標誌提醒別做三件事

日本全國自2025年秋季起，熊出沒與人熊衝突事件頻傳。國土交通省觀光廳表示，已製作全新的警告標誌，希望透過簡單的視覺圖像...

「IQ204」天才少年哭倒！12歲挑戰牛津落榜 當場坐地痛哭無比懊惱

韓國「IQ204」天才少年白強玹（Baek Kang-hyun）以12歲之齡挑戰世界頂尖學府——英國牛津大學電腦科學系，...

菲國官員臉書貼「習近平漫畫照」 陸駐菲使館怒轟抹黑：已越紅線

中國駐馬尼拉大使館今天針對菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉，在社群媒體上發布含有中國國家主席習近平漫畫形象的貼文，提出外交...

火勢迅速蔓延！首爾江南附近大規模火災 九龍村貧民窟逾250人撤離

韓國當局表示，今天凌晨位於首爾南部高檔地段江南區附近一處被稱為「九龍村」（Guryong Village）的貧民窟發生大...

馬查多轉送和平獎章給川普 學者嘆非常悲哀：不尊重諾貝爾獎

諾貝爾和平獎得主馬查多15日前往白宮，將她的諾貝爾和平獎獎章獻予美國總統川普，引起挪威各界強烈批評，挪威奧斯陸大學教授馬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。