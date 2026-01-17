印尼一架載有11人小型客機失聯 當局進行搜索
印尼搜救機構今天告訴法新社，相關當局正搜索一架載有11人的失聯小型客機，而它最後訊號定位是在蘇拉威西島（Sulawesi）錫江市（Makassar）附近山區。
錫江市的搜救機構指出，這架印尼航空運輸公司（Indonesia Air Transport）的小型飛機從爪哇島（Java）日惹市（Yogyakarta）起飛，預計前往錫江市，機上乘客和機組員總計有11人。
法新社報導，這架客機於當地時間今天下午1時過後不久，就跟外界失去聯繫。
錫江市搜救機構提到，搜索隊伍已經部署到接壤錫江市的馬羅斯縣（Maros）山區，此地靠近飛機最後已知位置，地面與空中的搜索作業由空軍、警察及志工共同進行。
印尼是一個幅員遼闊的群島國家，眾多島嶼之間的交通相當仰賴航空運輸，但當地飛安紀錄不佳，近年來已經發生數起致命空難。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言