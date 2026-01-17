快訊

中天主播涉犯國安法遭羈押禁見 現役軍人也涉案！國防部不予評論

理組生來對答案！115學測首日 數學A、自然科解答一次掌握

涉當統戰白手套？中天記者林宸佑被指收買軍人 6人已遭收押

牛津英語大辭典增11個日語詞彙 yokai、mottainai入列

中央社／ 東京17日專電
牛津英語大辭典新增11個源自日語的詞彙。圖／美聯社資料照
牛津英語大辭典新增11個源自日語的詞彙。圖／美聯社資料照

牛津英語大辭典新增11個源自日語的詞彙，包括因為漫畫與動畫在全球走紅而普及的yokai（妖怪）、日劇校園片中常出現的senpai（先輩，前輩之意），以及隨著環保意識普及更廣為人知的mottainai（もったいない，太浪費了）。

每日新聞報導，這11個詞彙在去年12月修訂時被納入牛津英語大辭典，反映隨著訪日外國旅客增加，日本文化在英語圈也愈來愈普及。

牛津大學出版社提到，mottainai表達對於無禮或浪費行為的惋惜與譴責，在如今環保議題的討論中具有特別重要的意義。

報導稱，2004年於環保領域首次獲得諾貝爾和平獎的肯亞環保人士馬阿薩伊（Wangari Maathai），在訪問日本時接觸到「勿體無」（mottainai）這個詞彙，深受感動，進而提倡呼籲有效利用資源的「MOTTAINAI運動」。

此外，PechaKucha（ペチャクチャ）也被納入。牛津大學出版社表示，這是一種快節奏的簡報形式，最早可追溯至2003年。

這次新增的日語詞彙還包括brush pen（軟頭筆）、Ekiden（驛傳，接力馬拉松）、love hotel（愛情旅館）、Naginata（薙刀）、senbei（煎餅）、Washlet（免治馬桶），以及White Day（白色情人節）。

報導指出，牛津英語大辭典幾乎每年都會新增源自日語的詞彙，目前已收錄約600個。近年來，東京外國語大學的教授等學者也會參與選定。

牛津 英語

延伸閱讀

「IQ204」天才少年哭倒！12歲挑戰牛津落榜 當場坐地痛哭無比懊惱

女高中生遭小編貼18禁書籍開黃腔 台灣東販道歉：關社群帳號再教育

台灣青年海外搭僑計畫首納法日韓語組 即日起報名

林廷憶赴日拍戲英日語切換自如 菅田將暉讚聲音動人

相關新聞

牛津英語大辭典增11個日語詞彙 yokai、mottainai入列

牛津英語大辭典新增11個源自日語的詞彙，包括因為漫畫與動畫在全球走紅而普及的yokai（妖怪）、日劇校園片中常出現的se...

日本熊害衝突事件頻傳 觀光廳新推警告標誌提醒別做三件事

日本全國自2025年秋季起，熊出沒與人熊衝突事件頻傳。國土交通省觀光廳表示，已製作全新的警告標誌，希望透過簡單的視覺圖像...

「IQ204」天才少年哭倒！12歲挑戰牛津落榜 當場坐地痛哭無比懊惱

韓國「IQ204」天才少年白強玹（Baek Kang-hyun）以12歲之齡挑戰世界頂尖學府——英國牛津大學電腦科學系，...

菲國官員臉書貼「習近平漫畫照」 陸駐菲使館怒轟抹黑：已越紅線

中國駐馬尼拉大使館今天針對菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉，在社群媒體上發布含有中國國家主席習近平漫畫形象的貼文，提出外交...

火勢迅速蔓延！首爾江南附近大規模火災 九龍村貧民窟逾250人撤離

韓國當局表示，今天凌晨位於首爾南部高檔地段江南區附近一處被稱為「九龍村」（Guryong Village）的貧民窟發生大...

馬查多轉送和平獎章給川普 學者嘆非常悲哀：不尊重諾貝爾獎

諾貝爾和平獎得主馬查多15日前往白宮，將她的諾貝爾和平獎獎章獻予美國總統川普，引起挪威各界強烈批評，挪威奧斯陸大學教授馬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。