快訊

中天主播涉犯國安法遭羈押禁見 現役軍人也涉案！國防部不予評論

理組生來對答案！115學測首日 數學A、自然科解答一次掌握

涉當統戰白手套？中天記者林宸佑被指收買軍人 6人已遭收押

南非槍擊案釀7死3傷 警方：疑與有組織勒索犯罪有關

中央社／ 開普敦17日綜合外電報導

南非警方表示，槍手今天凌晨在開普敦（Cape Town）郊外一處城鎮殺害了7人，該事件可能與有組織勒索犯罪有關。

法新社報導，這起攻擊是南非近期一連串大規模槍擊事件中的最新一起，這些事件震撼了這個人口約6300萬、長期飽受犯罪問題困擾的國家。

警方在聲明中表示：「警方正在調查發生在馬瑞康納（Marikana）的一起槍擊案，事件一共造成7人喪生—包括1名女性與6名年齡介於30至50歲的男性。」

聲明指出，另有3人在這起發生於午夜過後不久的攻擊中受傷，這起事件「可能與當地有組織勒索犯罪有關」。

警方表示，嫌犯已逃離現場，警方已展開追緝與調查行動。

南非是非洲大陸工業化程度最高的國家，正面臨有組織犯罪網絡導致的長期犯罪與貪腐問題。

根據警方數據，去年7月至9月期間，南非平均每天約有63人遭到殺害。

去年12月南非曾發生兩起獨立的大規模槍擊事件，槍手闖入一間旅社與一家酒吧，一共造成24人死亡，其中包括數名兒童。

南非 槍擊

延伸閱讀

南非發現41.82克拉藍鑽 價格超過10億元

金磚國家南非海上聯合軍演 大陸官媒「未提伊朗」

頭份市區傳槍擊！槍手當街攔休旅車連開2槍 駕駛腿部中彈送醫

南非僑界元旦升旗 關注駐處遷離議題盼持續對話

相關新聞

牛津英語大辭典增11個日語詞彙 yokai、mottainai入列

牛津英語大辭典新增11個源自日語的詞彙，包括因為漫畫與動畫在全球走紅而普及的yokai（妖怪）、日劇校園片中常出現的se...

日本熊害衝突事件頻傳 觀光廳新推警告標誌提醒別做三件事

日本全國自2025年秋季起，熊出沒與人熊衝突事件頻傳。國土交通省觀光廳表示，已製作全新的警告標誌，希望透過簡單的視覺圖像...

「IQ204」天才少年哭倒！12歲挑戰牛津落榜 當場坐地痛哭無比懊惱

韓國「IQ204」天才少年白強玹（Baek Kang-hyun）以12歲之齡挑戰世界頂尖學府——英國牛津大學電腦科學系，...

菲國官員臉書貼「習近平漫畫照」 陸駐菲使館怒轟抹黑：已越紅線

中國駐馬尼拉大使館今天針對菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉，在社群媒體上發布含有中國國家主席習近平漫畫形象的貼文，提出外交...

火勢迅速蔓延！首爾江南附近大規模火災 九龍村貧民窟逾250人撤離

韓國當局表示，今天凌晨位於首爾南部高檔地段江南區附近一處被稱為「九龍村」（Guryong Village）的貧民窟發生大...

馬查多轉送和平獎章給川普 學者嘆非常悲哀：不尊重諾貝爾獎

諾貝爾和平獎得主馬查多15日前往白宮，將她的諾貝爾和平獎獎章獻予美國總統川普，引起挪威各界強烈批評，挪威奧斯陸大學教授馬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。