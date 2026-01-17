快訊

「IQ204」天才少年哭倒！12歲挑戰牛津落榜 當場坐地痛哭無比懊惱

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
韓國天才少年白強玹自陳落榜的沉痛心情。摘自白強玹YouTube頻道。
韓國天才少年白強玹自陳落榜的沉痛心情。摘自白強玹YouTube頻道。

韓國「IQ204」天才少年白強玹（Baek Kang-hyun）以12歲之齡挑戰世界頂尖學府——英國牛津大學電腦科學系，過程備受矚目，卻在13日公布的錄取結果中落榜，引發廣大關注。

白強玹早在2016年僅41個月大時，便在SBS節目《英才發掘團》亮相，展現驚人數學與語言天賦，IQ測驗高達204，被譽為韓國最強天才兒童。他後來跳級就讀，2023年進入首爾科學高中，卻因校園壓力僅一學期便自願退學，轉而自學並準備海外升學。

2025年9月，白強玹在個人YouTube頻道公開申請牛津大學計畫，目標直指電腦科學系。他自曝國際A-Level數學、進階數學、物理、化學四科全拿最高A+等級，模擬MAT（數學入學測驗）過去題也穩定維持98～100分，自信滿滿地表示「成績在前1%以內」。

然而，牛津申請需透過英國大學及院校聯合招生系統（UCAS）註冊，規定13歲以下無法加入，導致他面臨嚴重行政障礙。白強玹不放棄，主動聯繫UCAS與牛津入學處，透過國際電話與郵件爭取特例，最終獲得許可拿到ID並參加2025年11月的MAT考試。考後他自評「至少95分，進入前5名高分」，但仍感遺憾最後兩題未能完美作答。

儘管考試表現優異，13日放榜時，白強玹卻未收到錄取通知。他在YouTube社群發文坦承：「很多人給我加油，但很遺憾沒拿到錄取通知。我對自己有很大期待，得知不合格時真的很懊惱，當場坐到地上哭了。」

即便淚灑當場，白強玹展現韌性。他補充：「這次挑戰非常有意義，我學到很多東西。絕對不會在此停下腳步，會繼續前進。感謝所有支持我的人。」

這則消息迅速在韓國與國際媒體傳開，凸顯即使天才也會遭遇制度限制與挫折，但面對失敗的態度往往決定未來高度。白強玹的故事提醒世人：天才之路從不平坦，卻也充滿無限可能。

