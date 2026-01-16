北歐最大Matka旅展 林昶佐受邀演出

中央社／ 赫爾辛基16日專電

芬蘭代表林昶佐今天受邀在北歐最大Matka旅展演出，主辦單位得知擔任閃靈樂團主唱的林昶佐去年出任台灣駐芬蘭代表，主動邀請於主舞台演出。林昶佐成為本屆旅展主舞台唯一受邀演出的外國音樂表演者。

為了讓演出更特別，林昶佐邀請旅芬的台灣音樂團體TAIWANIA（台灣杉）合作，包括布農族歌手KiwaTakishusungan、三味線演奏家倪瑞興、小提琴家黃泰元，重新改編「烏牛欄大護法」、「暮沉武德殿」、「百萬遍」等閃靈歌曲，並搭配台灣自然景觀與文化地景等影像，呈現台灣的影音、美景與魅力。

過去多年因立委公務繁忙而鮮少演出，到了芬蘭半年已兩度登台，林昶佐說：「我現在的工作就是推銷台灣，剛好芬蘭人喜歡重金屬，那我只好有求必應！」

Matka Travel Fair為北歐地區年度最大規模的消費者旅遊展，於15日至18日舉行，每年吸引近5萬名旅遊愛好者、主流媒體及專業攝影師參與，也是業界洽談合作的重要平台。

觀光署駐倫敦辦事處今年是第二度參展，期盼藉由這場重要的國際旅遊盛會，加強與北歐地區旅遊業界及媒體的交流，並進一步推廣台灣的觀光軟實力。

觀光署駐倫敦辦事處表示，占地37.5平方公尺的台灣館展攤整體設計以全新品牌3.0為推廣主軸，結合台灣的人文風情、多元文化及樂活美食等元素進行呈現。

