捷克紀念帕拉赫自焚57周年 籲拒絕冷漠、捍衛自由

捷克今天紀念帕拉赫自焚抗議事件57週年。總統帕維爾表示，即使在57年後，帕拉赫的行動依然提醒人們不能停止捍衛基本價值。參議長維特齊表示，在自由與民主備受威脅的今日，不能麻木不仁，應積極捍衛這些價值。

在布拉格瓦茨拉夫廣場頂端、靠近帕拉赫自焚地點的十字形紀念碑，為每年1月16日紀念帕拉赫（JanPalach）之地。

捷克參議長維特齊（Miloš Vystrčil）今天與其他參議員，一同在紀念碑前獻花與追思帕拉赫。維特齊受訪時表示，當代社會可以從帕拉赫的行動中汲取一項重要的啟示，那就是拒絕麻木與袖手旁觀。「當今世界各地衝突不斷，自由與民主在許多地方正面臨威脅。這些正是我們必須堅定捍衛的價值，此時此刻應當全力支持那些渴望民主與自由的人。無論是在捷克國內，或是在世界其他地方。」

總統帕維爾（Petr Pavel）今天在社群平台X發文表示：「帕拉赫希望以自己的行動喚醒已放棄反抗政治壓迫的捷克斯洛伐克社會。如果我們在57年後仍能從他的遺產中汲取什麼，那就是一個呼籲－我們不能停止捍衛我們的基本價值，也永遠不能接受違背這些價值的發展。」

●帕拉赫自焚喚醒冷漠社會 啟發群眾對抗共產政權

根據布拉格國際廣播電台（Radio PragueInternational）的報導，帕拉赫在1969年1月16日自焚時，是查理大學哲學院學生。他以極端方式犧牲自己，試圖喚醒在1968年8月蘇聯入侵後逐漸陷入冷漠的捷克斯洛伐克社會。

捷克斯洛伐克廣播電台當時對此事報導：「今天約下午3時，一名20歲、哲學院學生帕拉赫在瓦茨拉夫廣場遭受嚴重燒傷。他將不明易燃液體倒在自己身上並點火，導致嚴重灼傷。」

帕拉赫隨後被送往醫院，於1月19日不治身亡。在重度燒傷的狀態下，帕拉赫表達自己的動機：「我想表達我對目前情況的不認同，並讓人們醒過來。」

報導指出，帕拉赫的行動並非消極絕望的表現，而是呼籲積極政治抵抗的行動。在自焚前數日，他曾致信同學，建議學生占領捷克斯洛伐克廣播電台，呼籲全國大罷工。自焚後，他在現場留下一封信，要求廢除新聞審查，並禁止報紙Zprávy，這是蘇聯當局的宣傳喉舌。

據報導，1969年1月25日，帕拉赫的葬禮在布拉格舉行，估計有20萬人參加，整場儀式成為一場無聲的自由抗議。

時任查理大學校長斯塔里（Oldřich Starý）在葬禮上致詞：「我們希望建立一個不再需要如此沉重犧牲的社會，一個人們能自由呼吸、自在生活、享受生命喜悅的社會。這正是帕拉赫犧牲所留下的遺產，願它永不被遺忘，因為它具有永恆且普世的意義。」

1989年1月，在共產黨仍掌權之際，帕拉赫逝世20週年的紀念活動引發大規模示威，史稱「帕拉赫週」。抗議者與鎮暴警察爆發衝突，數百人被捕。這場抗議預示10個月後推翻共產政權的絲絨革命（Velvet Revolution）。