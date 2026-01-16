快訊

川普干預不斷 企業承諾投資能取悅多久？MAGA已改走毛澤東路線

他想穿拖鞋過海關、搭飛機 空服員搖頭曝隱憂：千萬不要

房子被詐團賣了？多人突收「地籍異動簡訊通知」 竟是員林地政搞烏龍

馬查多轉送和平獎章給川普 學者嘆非常悲哀：不尊重諾貝爾獎

中央社／ 斯德哥爾摩16日專電
諾貝爾和平獎得主馬查多15日前往白宮，將她的諾貝爾和平獎獎章獻予美國總統川普，引起挪威各界強烈批評。 美聯社
諾貝爾和平獎得主馬查多15日前往白宮，將她的諾貝爾和平獎獎章獻予美國總統川普，引起挪威各界強烈批評。 美聯社

諾貝爾和平獎得主馬查多15日前往白宮，將她的諾貝爾和平獎獎章獻予美國總統川普，引起挪威各界強烈批評，挪威奧斯陸大學教授馬特拉利表示，此舉對諾貝爾獎十分不尊重也非常悲哀。

委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）15日前往白宮，將她的諾貝爾和平獎獎章獻予川普（Donald Trump），並在個人社群上轉發她獻獎給川普的合照。獎章裱框裡的獻詞寫著：「獻給川普總統，感謝您在以實力促進和平、推進外交以及捍衛自由與繁榮方面展現的卓越領導力。」

川普在他的社群平台「真實社群」（Truth Social）上表示，「瑪莉亞（指馬查多）將她的諾貝爾和平獎獻給我，以感謝我所做的努力。這是彼此尊重的美好舉動。謝謝你，瑪莉亞！」

馬查多的舉動引起挪威國內強烈反應，奧斯陸大學（University of Oslo）國際政治教授馬特拉利（JanneHaaland Matlary）對挪威廣播公司（NRK）表示，這是前所未聞的事，馬查多對諾貝爾和平獎一點尊重都沒有。

她說，這是毫無意義的舉動，因為獎是不能轉讓的，榮耀來自於獲獎這件事而不是獎章本身，她認為馬查多的行為是很悲哀的。

馬特拉利強調，這不是針對川普這個人，而是原則問題，這個動作對諾貝爾委員會與諾貝爾和平獎完全不尊重。她批評馬查多把諾貝爾和平獎當作貨品，拿來跟川普做交易取得自己在委內瑞拉的影響力。

奧斯陸前市議員約翰森（Raymond Johansen）表示，馬查多的舉動會傷害諾貝爾委員會與和平獎的名聲，他說這對世界最受認可且最重要的獎項來說是難以想像的羞辱，這也讓和平獎政治化，有可能會讓反和平獎合理化。

然而也有專家認為，馬查多的舉動並不令人意外，因為在發表得獎感言時，她就已經表示將這個獎獻給川普。而她試圖影響川普支持委內瑞拉的反對黨進行民主改革並釋放政治犯，也不見得是壞事。

挪威諾貝爾協會（Norwegian Nobel Institute）表示，諾貝爾獎不得轉讓、分享或撤回。奧斯陸大學政治學教授布爾（Benedicte Bull）表示，儘管馬查多將諾貝爾和平獎用於政治交換，她是2025年和平獎得主這個事實不會改變。

維基解密創辦人亞桑傑（Julian Assange）去年12月曾向瑞典經濟犯罪局（Swedish Economic CrimeAuthority）、戰爭犯罪局（Swedish War Crimes Unit）檢舉30名諾貝爾獎基金會領導階層等相關人士，頒發諾貝爾和平獎給馬查多，涉嫌嚴重挪用資金罪、協助戰爭罪與反人類罪，以及資助侵略罪。他呼籲瑞典當局應該對此進行調查，並暫停發放獎金給馬查多。

馬查多 諾貝爾獎 和平獎 川普 委內瑞拉 美國

延伸閱讀

川普關稅未振興製造業…美工廠職缺連續下滑 原因在「中間環節」

川普威脅用「反叛亂法」出兵明州平息抗議 華茲籲停止報復

馬查多赴白宮贈諾貝爾和平獎獎章 美官員證實川普擬笑納

川普宣告和平理事會成立 加薩計畫邁入新階段

相關新聞

火勢迅速蔓延！首爾江南附近大規模火災 九龍村貧民窟逾250人撤離

韓國當局表示，今天凌晨位於首爾南部高檔地段江南區附近一處被稱為「九龍村」（Guryong Village）的貧民窟發生大...

馬查多轉送和平獎章給川普 學者嘆非常悲哀：不尊重諾貝爾獎

諾貝爾和平獎得主馬查多15日前往白宮，將她的諾貝爾和平獎獎章獻予美國總統川普，引起挪威各界強烈批評，挪威奧斯陸大學教授馬...

高市為「動漫迷」梅洛尼慶生…收Hello Kitty笑開懷 日網：真會待客

日本首相高市早苗今天在首相官邸與義大利總理梅洛尼（GiorgiaMeloni）會談，由於正逢梅洛尼1月15日過49歲生日...

交通大亂影響67萬人…山手線、京濱東北線一度停駛 JR東日本致歉回應

JR東日本表示，今天上午因為新橋站至品川站區間停電，包括JR山手線、京濱東北線全線以及東海道線等多條路線一度全面停駛，對...

萊頓學術論文排名 浙大擠下哈佛稱冠 前十名有八所來自中國

紐約時報15日報導，2000年代初期以科學研究文獻為評鑑依據的全球大學排名當中，美國大學在前十名占有七個名額，哈佛大學(...

紐時：中國大學全球排名攀升 美國院校節節下滑

哈佛大學、麻省理工學院等美國名校在全球大學雖仍維持頂尖排名，但國際高等校院排名機構發現，美國大學在與全球同儕競爭中漸次下...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。