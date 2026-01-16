火勢迅速蔓延！首爾江南附近大規模火災 九龍村貧民窟逾250人撤離

快訊

中央社／ 首爾16日綜合外電報導
今天凌晨位於首爾南部高檔地段江南區附近一處被稱為「九龍村」（Guryong Village）的貧民窟發生大火，已有超過250人安全撤離。 路透社

韓國當局表示，今天凌晨位於首爾南部高檔地段江南區附近一處被稱為「九龍村」（Guryong Village）的貧民窟發生大火，已有超過250人安全撤離。

法新社報導，九龍村常被形容為韓國首都首爾僅存的幾個貧民窟之一。

首爾市國家消防廳說，起火原因尚待釐清。

當局表示：「由於當地臨時建築密集且防火能力不足，火勢迅速蔓延成大規模火災。」

共有258人順利撤離，無人受傷。

九龍村由該區因都市開發被迫搬遷的低收入居民所組成。九龍村距離韓國經濟與文化發展象徵、繁華的江南區僅幾步之遙，江南同時也是首爾最知名、最富裕的地區之一。

