交通大亂影響67萬人…山手線、京濱東北線一度停駛 JR東日本致歉回應

JR東日本表示，今天上午因為新橋站至品川站區間停電，包括JR山手線、京濱東北線全線以及東海道線等多條路線一度全面停駛，對約67萬3000名乘客造成影響。事故正值通勤、上學尖峰時段，連帶周邊路線陷入混亂。

日本電視台、共同社報導，列車在軌道上停下後，車內空調停止運轉、車窗起霧，乘客們只得被迫下車，沿著鐵軌步行疏散至鄰近車站。現場也出現身體不適被送醫的乘客，大多數人都顯得神情疲憊不堪。

JR東日本指出，停運列車共230班，其中特急列車16班；另有354班列車延誤，最長延誤約490分鐘。JR東日本對此致歉，表示將全力釐清原因。

根據電視台播出畫面，田町站周邊一度出動多輛救護車，警笛聲此起彼伏，還拉起入場管制的膠帶，許多乘客向站務人員詢問列車運行情況，也有人被擔架抬走。

品川站因為是重要的轉乘大站，不少乘客選擇轉乘仍在運行的橫須賀線，候車人潮排成長龍。

關於停電的具體原因仍在調查。JR東日本表示，山手線與京濱東北線已於下午1時左右陸續恢復運行，但首都圈多條JR路線仍出現延誤與班次調整。