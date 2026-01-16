高市為「動漫迷」梅洛尼慶生…收Hello Kitty笑開懷 日網：真會待客

日本首相高市早苗今天在首相官邸與義大利總理梅洛尼（GiorgiaMeloni）會談，由於正逢梅洛尼1月15日過49歲生日，高市特別為熱愛日本動漫的梅洛尼準備了耳環，以及三麗鷗人氣角色Hello Kitty的玻璃杯作為禮物。

這是梅洛尼自2024年2月後再度訪問日本，也是兩人首次面對面對談。兩人互稱「喬吉婭」、「早苗」，展現親密、互信的氣氛。

根據產經新聞報導，社群媒體上，許多網友將兩人姓名合併，稱此次會談為「早苗梅洛會談」，關注保守派女性領袖之間的交流。

梅洛尼是知名的日本動漫迷，尤其喜歡「魯邦三世」與「宇宙海賊哈洛克船長」等經典作品。2019年4月17日，梅洛尼曾在臉書發文，悼念於同月11日辭世的「魯邦三世」漫畫家加藤一彥（筆名MonkeyPunch）。

梅洛尼出身於單親家庭，為了維持生計，曾從事保母、調酒師等工作。2006年她以29歲之齡當選眾議員，2012年參與創立被視為強硬右派的政黨「義大利兄弟黨」。她信奉天主教，重視家庭與傳統價值，並支持驅逐非法移民，同時與女權運動保持距離。

在2022年10月成為義大利首位女性總理之前，梅洛尼便時常透過社群媒體分享日本動畫及動畫風插畫。

2018年7月，她在Instagram上發布一幅寫有「MeLONI-CHAN（梅洛尼醬）」字樣的動畫風畫像，表示是支持者所贈，並幽默寫道「有像我嗎？還是太美了？」2019年4月，她也在臉書分享「宇宙海賊哈洛克船長」的動畫畫面，紀念該作品在義大利播出40週年。

面對這位動畫迷總理，梅洛尼於2024年2月訪日時，時任日本首相岸田文雄贈送她三麗鷗人氣角色Hello Kitty的日義辭典，據說是為了讓梅洛尼的女兒學習日語。2023年5月舉行的G7廣島峰會期間，岸田也曾贈送Hello Kitty玩偶，作為給梅洛尼女兒的禮物。

高市之前在接待韓國總統李在明訪問奈良時，特別安排了一起打鼓的驚喜活動。由於1月15日正好是梅洛尼的49歲生日，不少網友之前就在期待高市會準備怎樣的驚喜。

日本富士新聞網（FNN）報導，高市今天在首相官邸與梅洛尼會談，先是以擁抱迎接對方，並表示「我與日本國民一起，為了喬吉婭1月15日的生日送上祝福」。

相關人士透露，梅洛尼之前透露希望「在日本過生日」，高市因此特別準備了耳環，以及Hello Kitty的玻璃杯。

從電視轉播畫面可看到，高市拿著以藤籃裝著的禮物送給梅洛尼，從露出的部分可以看到有2027年國際園藝博覽會官方角色Tunk Tunk，與三麗鷗人氣角色Hello Kitty、酷洛米、布丁狗、美樂蒂、酷企鵝、人魚漢頓的聯名商品。

梅洛尼見到後發出開心的笑聲。高市拿起籃中物品，一一解釋內容，梅洛尼也興致勃勃地觀看，兩人隨後笑容燦爛地一同合影。日本網友對此表示，「早苗真的很會待客啊」。

