快訊

「我怎麼嫁給這種人」馬英九珍藏多年照片成亮點 網笑：到底誰會放辦公室

小米REDMI Note 15系列4款手機登場！耐用大電量 Pro款2億畫素鏡頭、可配一卡通

南韓首爾公車疑煞車失靈 衝上人行道撞入銀行釀13傷

首爾公車衝上人行道撞向大樓 13人受傷

中央社／ 首爾16日綜合外電報導

根據韓國聯合電視新聞台（YTN TV）和韓聯社報導，一輛公車今天在首都首爾衝上人行道撞向一棟大樓，造成13人受傷，其中2人重傷。

電視台畫面顯示，這輛公車似乎衝過一段寬廣的人行道後撞上大樓的玻璃外牆。

韓聯社報導，警方表示，這輛公車下午1時27分在首爾西大門站十字路口附近駛離道路。這起事故造成13人受傷，包括公車司機。警方說，其中2人傷勢嚴重。

根據警方消息，司機無酒駕跡象，警方將對他進行藥檢後調查具體事故原因。

人行道

延伸閱讀

南韓前總統尹錫悅阻擋公搜處執行逮捕令 法院判處5年徒刑

竹北豆子埔溪砸1.9億裝超強濾水器 楊文科：超越首爾清溪川

中山醫大新教學實驗大樓動土 等比復刻實驗大樓迴旋梯

彰化市大埔路畫設人行道滿1年 車禍下降仍居全縣易肇事路段首位

相關新聞

萊頓學術論文排名 浙大擠下哈佛稱冠 前十名有八所來自中國

紐約時報15日報導，2000年代初期以科學研究文獻為評鑑依據的全球大學排名當中，美國大學在前十名占有七個名額，哈佛大學(...

紐時：中國大學全球排名攀升 美國院校節節下滑

哈佛大學、麻省理工學院等美國名校在全球大學雖仍維持頂尖排名，但國際高等校院排名機構發現，美國大學在與全球同儕競爭中漸次下...

一帶一路再成死傷煉獄？泰國高鐵事故釀32死

2026年1月14日上午9時許，泰國東北部呵叻省（Nakhon Ratchasima）錫克希奧區（Sikhio）區發生嚴重鐵路事故，一具高鐵建設工程起重機倒塌砸中行駛中的客運火車，導致列車脫軌並短暫起火，造成至少32人死亡、60多人輕重傷，另有3人失蹤。這起事件不僅暴露泰國鐵路安全隱患，也引發對中泰高鐵項目施工規範的質疑。

烏干達大選總統可望7連任 投票因網路封鎖干擾惹議

技術問題干擾東非國家烏干達今天的總統選舉投票，希望延續40年執政之路的總統穆塞維尼坦言，連他自己投票時也遭遇困難。與此同...

為何一直單身？研究揭關鍵原因 高學歷、住家裡都是理由

根據內政部統計，截至2025年第一季，台灣未婚戶長達171.8萬人，相較於2016年的數據增加53.8萬人。近期瑞士一項研究針對單身族群調查，發現遲遲不脫單的答案可能和學歷、居住型態，甚至心情狀態有關。

影／土耳其女子自稱川普親生女兒 向法院要求DNA驗親

土耳其一名55歲女子近期向法院提告，堅稱自己是美國總統川普的親生女兒，甚至要求做DNA鑑定查明真相。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。