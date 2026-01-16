快訊

男質疑醫療疏失找黃偉哲陳情 突在市長室外持刀劃傷脖濺血送醫

確定了！i-dle 3月7日登台北大巨蛋 10種票價、開賣日一口氣全公布

時間軸圖表／歷時9個月6輪談判 台美關稅32%→15%如何轉折變化？

紐時：中國大學全球排名攀升 美國院校節節下滑

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

哈佛大學、麻省理工學院等美國名校在全球大學雖仍維持頂尖排名，但國際高等校院排名機構發現，美國大學在與全球同儕競爭中漸次下滑，中國大學在排行榜快速竄升。

英國「泰晤士報高等教育特刊」（Times HigherEducation）2026年連續第10年將牛津大學評為全球第一。排名前5的各校與去年相同，分別為麻省理工學院、普林斯頓大學、劍橋大學，以及哈佛與史丹佛大學並列。

在2026年排名裡美國院校在前10名中佔7個，然而在排行榜較後段，美國院校卻在下滑；有62所美國校院的名次較去年下降，僅19所上升。以杜克大學為例，2021年排名第20，現已降至第28；艾莫瑞大學（Emory University）從第85滑落至第102名；聖母大學（Notre Dame）10年前排名第108，如今掉到194名。

中國的北京大學與清華大學，10年前在「泰晤士報高等教育特刊」分別排名第42與第47，如今清華躍居第12，北大第13。

紐約時報指出，全球大學排名洗牌正值川普政府大幅削減研究經費之際，這些經費本就是高度依賴聯邦政府支持科研的美國校院一大重要來源。雖然美國大學多年前就開始於全球排名滑落，但川普的政策恐使惡化加速。

教育界人士與專家指出，這種轉變不僅是美國大學的問題，也代表整個國家出狀況。

泰晤士報高等教育特刊全球事務長巴堤（PhilBaty）說：「一場重大轉變正到來，全球高教與研究領域主宰正出現某種新的世界秩序。並不是說美國大學明顯變差，而是全球競爭加劇，其他國家進步速度更快。」

其他有在做全球校排的系統，也出現類似的「東昇西落」趨勢。

荷蘭萊登大學（Leiden University）科學與技術研究中心（CWTS）的「萊登排行榜」（Leiden Rankings）

以科學產出（如學術期刊論文發表數量）為基礎做全球校排。

美國大學2000年代初期在萊登的全球前10名佔7所，哈佛大學高居榜首，當時中國僅浙江大學能排進前25名。如今浙江大學已躍升至榜首，另有7所中國大學名列前10，美國排名最高的哈佛只到第3名。

美國頂尖大學面臨的問題，並非研究產出下滑。2000年代頭10年排入萊登前10名的6所美國名校－密西根大學、加州大學洛杉磯分校、約翰霍普金斯大學、華盛頓大學西雅圖分校、賓夕法尼亞大學及史丹佛大學，研究產出都高於20年前，但中國大學的研究產出增幅，遠遠超過美國。

全球大學排名在美國國內一向未受太多關注，但其他國家的相關機構卻密切追蹤這些排名，視為衡量學術實力及是否正在超越美國的重要指標；一些資深學者也注意到校排反映中國研究產出成長，並警告美國正在落後。

麻省理工學院前校長芮夫（Rafael Reif）去年在一檔播客節目裡表示，中國「論文的數量與品質都極為出色，且已遠超過我們在美國所做的成果」。

萊登大學科學與科技研究中心總監奈傑塞（MarkNeijssel）表示，中國確實正在大規模建立研究量能，同時中國研究人員愈來愈重視在英文學術期刊發表論文，這些期刊在全球的閱讀與引用率都更高。

在土耳其安卡拉中東技術大學（Middle EastTechnical University）所彙編的「學術表現大學排名」（University Ranking by Academic Performance）內，哈佛仍名列全球第一，但進入前10名的美國校院就只有哈佛與史丹佛，中國則有4所。

英國的Nature Index的大學排名裡哈佛雖排在第一，但第2到第11名皆為中國校院。

紐時指出，哈佛及其他美國頂尖大學除面臨川普政府削減科研補助外，也被包括旅遊禁令與反移民打擊行動導致許多國際學生、學者減少所累。

2025年8月赴美的國際學生人數較前一年同期減少19%。若全球頂尖人才選擇轉往其他國家學習與工作，美國大學的聲望與排名還會繼續下探。

反觀中國則持續向大學體系投入數十億美元，並積極打造對外國研究人員更具吸引力的環境。去年秋天中國開始提供一種專門簽證，允許頂尖理工大學畢業生前往中國進修或從事商業活動。

美國 哈佛大學 大學排名

延伸閱讀

美國對等關稅15%代價多少？美台與美韓、美日投資差別一次看

美目標將台半導體4成產能移美 鄭麗君：在美振興AI產業不會只有台灣

16兆科技業赴美投資只換關稅降5% 賴士葆：賴總統拿祖產討川普開心

谷歌：美國輸電系統 已成資料中心併網最大挑戰

相關新聞

一帶一路再成死傷煉獄？泰國高鐵事故釀32死

2026年1月14日上午9時許，泰國東北部呵叻省（Nakhon Ratchasima）錫克希奧區（Sikhio）區發生嚴重鐵路事故，一具高鐵建設工程起重機倒塌砸中行駛中的客運火車，導致列車脫軌並短暫起火，造成至少32人死亡、60多人輕重傷，另有3人失蹤。這起事件不僅暴露泰國鐵路安全隱患，也引發對中泰高鐵項目施工規範的質疑。

紐時：中國大學全球排名攀升 美國院校節節下滑

哈佛大學、麻省理工學院等美國名校在全球大學雖仍維持頂尖排名，但國際高等校院排名機構發現，美國大學在與全球同儕競爭中漸次下...

烏干達大選總統可望7連任 投票因網路封鎖干擾惹議

技術問題干擾東非國家烏干達今天的總統選舉投票，希望延續40年執政之路的總統穆塞維尼坦言，連他自己投票時也遭遇困難。與此同...

為何一直單身？研究揭關鍵原因 高學歷、住家裡都是理由

根據內政部統計，截至2025年第一季，台灣未婚戶長達171.8萬人，相較於2016年的數據增加53.8萬人。近期瑞士一項研究針對單身族群調查，發現遲遲不脫單的答案可能和學歷、居住型態，甚至心情狀態有關。

影／土耳其女子自稱川普親生女兒 向法院要求DNA驗親

土耳其一名55歲女子近期向法院提告，堅稱自己是美國總統川普的親生女兒，甚至要求做DNA鑑定查明真相。

1車霸佔2車格？他揪日本迪士尼停車亂象 官方曝原因：工作人員引導

日本新年假期期間，許多人選擇與親朋好友外出郊遊，然而也有不少人遇到旅遊亂象。日本一名網友控訴，連假期間在東京迪士尼的停車場發現，有汽車「霸佔兩個停車格」的惡行，怒批影響其他遊客...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。