烏干達大選總統可望7連任 投票因網路封鎖干擾惹議

中央社／ 康培拉15日綜合外電報導
烏干達今天舉行總統選舉投票，圖為現年81歲的總統穆塞維尼的競選看板。歐新社
烏干達今天舉行總統選舉投票，圖為現年81歲的總統穆塞維尼的競選看板。歐新社

技術問題干擾東非國家烏干達今天的總統選舉投票，希望延續40年執政之路的總統穆塞維尼坦言，連他自己投票時也遭遇困難。與此同時，當地網路遭到封鎖，警方則展開鎮壓行動。

法新社報導，現年81歲的穆塞維尼（YoweriMuseveni）完全掌控國家機器和安全體系，外界普遍預期，他將順利贏得第7個任期。

這位昔日叢林戰士面臨歌手出身的現年43歲政治新星威恩（Bobi Wine）強力挑戰。首都康培拉（Kampala）貧民窟是自封「貧民窟總統」的威恩大本營，那是他長大的地方。

威恩批評政府違反先前的多次承諾而於本周封鎖網路，藉機「大量灌票」並且逮捕他所屬政黨幹部。

因票匭遲未送達，以及驗證選民身分的生物辨識機器故障，全國各地許多投票所作業延遲數小時。部分人士認為，機器故障與網路封鎖有關。

反對黨全國團結平台（National Unity Platform）秘書長魯本戈雅（David Lewis Rubongoya）告訴法新社，「他們做的每一件事全都是有計畫的騙局」，並說康培拉大部分地區「早上根本沒有投票」。

穆塞維尼也坦承，連他自己投票時都遇到困難，並承諾展開調查。

他告訴記者：「我按壓右手拇指指紋，機器沒有反應。我換左手，還是不行。」穆塞維尼表示，最後機器掃描臉部才讓他順利投票。

威恩投完票後表示：「我們根本是在黑暗中舉行選舉。這一切就是為了方便當局舞弊。」他呼籲烏干達人民挺身抵抗。

