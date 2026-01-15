為何一直單身？研究揭關鍵原因 高學歷、住家裡都是理由

根據內政部統計，截至2025年第一季，台灣未婚戶長達171.8萬人，相較於2016年的數據增加53.8萬人。近期瑞士一項研究針對單身族群調查，發現遲遲不脫單的答案可能和學歷、居住型態，甚至心情狀態有關。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，瑞士蘇黎世大學研究團隊追蹤英國與德國超過1萬7千名受試者，分析他們的背景、心理狀態與社會條件。所有受試者在16歲時都沒有任何交往經驗，研究每年調查直到受試者29歲，要找出單身的原因。

研究結果發現，高學歷者更容易長期單身。與父母同住、獨居、生活滿意度較低的人，也較難進入戀愛關係；此外，男性平均單身時間也比女性更長。研究共同作者克雷默（Michael Krämer）指出，教育程度等社會因素，以及當下的幸福感，都能預測一個人是否會開始談戀愛。研究發現，與朋友或室友同住的人，反而比獨居或住父母家的族群，更容易脫單。

團隊進一步分析心理變化後，發現長期單身的年輕人，生活滿意度會逐年下降，孤獨感上升，到了20多歲後期，憂鬱症狀也開始明顯增加；而且不論男女，這樣的趨勢都是一致的。

從研究結果可以看出，長期單身並非單一因素造成，而是心理與生活條件交織的結果。這項研究已經刊登在《人格與社會心理學期刊》（Journal of Personality and Social Psychology）。