影／土耳其女子自稱川普親生女兒 向法院要求DNA驗親

聯合新聞網／ 綜合報導
女子要求和川普做親子鑑定。示意圖，非當事人。圖／ingimage
土耳其一名55歲女子近期向法院提告，堅稱自己是美國總統川普的親生女兒，甚至要求做DNA鑑定查明真相。

ODDITYCENTRAL報導，55歲的奧茲曼（Necla Ozmen）住在土耳其安卡拉。她日前接受當地媒體訪問，聲稱自己不是為了錢或名聲爆料，只是想要認祖歸宗，確認生父身分。她向記者說，「我不想給他（川普）添麻煩，只是想知道真相。」，「如果他願意，我可以用DNA證明。我相信他是好父親，也不會拒絕我。」

奧茲曼由薩提（Sati Ozmen）與杜爾松（Dursun Ozmen）夫婦撫養長大，直到2017年，母親才坦承她是領養的。奧茲曼表示，母親之前流產後，一名自稱蘇菲亞（Sophia）的美國女子將女兒託付給他們，並表示孩子的生父就是川普。

雖然沒有直接證據，奧茲曼仍深信自己與川普和其他子女的外貌極度相似。除此之外，由於戶籍文件出現多項矛盾，讓她更篤定自己的身世另有隱情。不過，安卡拉家事法院已在去（2025）年9月駁回她的親子鑑定申請，認為證據不足。

依土耳其法律，涉及外國人士的DNA鑑定，須提出明確事證，而這名「外國人士」恰好又是全球最具權勢的人之一，因此並非奧茲曼提出要求就能鑑定。儘管首戰失利，奧茲曼仍沒有放棄。她已經再次提出上訴，並多次向美國駐土耳其大使館及美國法院遞交請願書，希望能等到回應。

