1車霸佔2車格？他揪日本迪士尼停車亂象 官方曝原因：工作人員引導

日本新年假期期間，許多人選擇與親朋好友外出郊遊，然而也有不少人遇到旅遊亂象。日本一名網友控訴，連假期間在東京迪士尼的停車場發現，有汽車「霸佔兩個停車格」的惡行，怒批影響其他遊客。針對相關事件，日本迪士尼官方也發聲回應。

日本迪士尼樂園是許多人旅遊行程必排入的景點之一，截至本月6日，東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋累計的入園人數，已達到9億人次。然而，日本一名網友在連假期間入園卻發現，停車場內竟有車輛直接「停在兩個停車格中間」，痛批這樣的行為已對他人造成困擾，並將照片分享到社群平台X上。

貼文在網路上發酵，也引來網友兩派論戰，有人怒斥，「不能這樣停車吧」、「應該要跟車主收兩個車位的費用」，也有過來人跳出來說明，「這種停法是工作人員指示的」、「發文者應該沒開車去過迪士尼吧？」

投稿主、ディズニーに車で行った事ないんだろうな。 pic.twitter.com/Z6c6QTH6cE — スズ 会長 (@PanameraGrandGT) 2026年1月4日

日本迪士尼官方接受日媒「律師.com新聞（弁護士ドットコムニュース）」採訪時回應，「園內停車場的引導原則是採安全優先」。工作人員會依據車輛大小及停車時的各種狀況進行綜合判斷，並進行引導。

官方也指出，除了安全性外，他們也會盡力為遊客縮短等候的時間，且停車場有足夠車位，並感謝大家遵守園內的相關規範。日本迪士尼官方跳出來解答後，該名發文者也已將貼文刪除。