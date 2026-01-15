快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
東京迪士尼度假區。聯合報系資料照／記者陳睿中攝影
日本新年假期期間，許多人選擇與親朋好友外出郊遊，然而也有不少人遇到旅遊亂象。日本一名網友控訴，連假期間在東京迪士尼停車場發現，有汽車「霸佔兩個停車格」的惡行，怒批影響其他遊客。針對相關事件，日本迪士尼官方也發聲回應。

日本迪士尼樂園是許多人旅遊行程必排入的景點之一，截至本月6日，東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋累計的入園人數，已達到9億人次。然而，日本一名網友在連假期間入園卻發現，停車場內竟有車輛直接「停在兩個停車格中間」，痛批這樣的行為已對他人造成困擾，並將照片分享到社群平台X上。

貼文在網路上發酵，也引來網友兩派論戰，有人怒斥，「不能這樣停車吧」、「應該要跟車主收兩個車位的費用」，也有過來人跳出來說明，「這種停法是工作人員指示的」、「發文者應該沒開車去過迪士尼吧？」

日本迪士尼官方接受日媒「律師.com新聞（弁護士ドットコムニュース）」採訪時回應，「園內停車場的引導原則是採安全優先」。工作人員會依據車輛大小及停車時的各種狀況進行綜合判斷，並進行引導。

官方也指出，除了安全性外，他們也會盡力為遊客縮短等候的時間，且停車場有足夠車位，並感謝大家遵守園內的相關規範。日本迪士尼官方跳出來解答後，該名發文者也已將貼文刪除。

相關新聞

1車霸佔2車格？他揪日本迪士尼停車亂象 官方曝原因：工作人員引導

日本新年假期期間，許多人選擇與親朋好友外出郊遊，然而也有不少人遇到旅遊亂象。日本一名網友控訴，連假期間在東京迪士尼的停車場發現，有汽車「霸佔兩個停車格」的惡行，怒批影響其他遊客...

萬元當場掰了！妹子飛離南韓1電器遭沒收 還被帶到小房間

一名澳洲籍女子日前從南韓首爾返程雪梨時，因託運行李中放有無線離子夾，在仁川國際機場遭安檢人員攔下，不僅被帶進檢查室說明，最終還被要求當場丟棄，損失金額高達515澳幣（約新台幣10800元），讓她相當崩潰。相關事件也再度引發旅客對鋰電池攜帶規定的關注。

免怕行李箱塞爆！羽田機場試推1免費服務 內行揪重點：小心超重

出國玩最怕行李箱塞不下、回程還要硬擠戰利品。日本羽田機場近日引進一項科技服務，只要將衣物放入專屬機器，僅...

大腦也要有退休規劃 神經科醫師教你把大腦養年輕

美國神經科專家提出幾項「防老建議」，鼓勵民眾提早「保護大腦」。專家指出，大腦老化不是老年才開始，而是從年輕時就慢慢累積。頭腦保健就像投資一樣，若是提早開始，未來失智與退化的風險就能大幅降低。

懶人也有救！研究：每天多走5分鐘 死亡風險就降10%

每天在辦公室久坐，回家累得只想癱在沙發上？沒關係！一項新研究發現，想要活得長壽，即使沒有到健身房運動，光是每天多走5分鐘，就能顯著降低10%的死亡風險。

評國際太空站首起醫療撤離事件 前太空人：人類殖民月球火星還早

美國航太總署（NASA）日前決定讓一組太空人提前返航，理由是一名太空人出現嚴重但「狀況穩定」的醫療緊急事件，成為國際太空...

