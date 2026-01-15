免怕行李箱塞爆！羽田機場試推1免費服務 內行揪重點：小心超重

出國玩最怕行李箱塞不下、回程還要硬擠戰利品。日本羽田機場近日引進一項科技服務，只要將衣物放入專屬機器，僅需約1分鐘就能將衣物壓縮至「手掌大小」，讓行李空間瞬間多出20%以上。這項技術目前正展開實測，吸引大批外籍遊客目光，不過也有網友提醒，這項便利設計背後藏有「致命陷阱」。

據日媒《PR Times》報導，這項名為「Pocket Tips」的自動壓縮服務，是由日本SJOY公司研發，專門解決旅客在機場整理行李的壓力。根據過去在第二航廈及那霸機場的實測數據顯示，高達96%的受試者對壓縮效果相當滿意，更有超過8成的人表示，行李箱空間因此多出了至少20%。

這台機器標榜操作簡單且免用耗材，只需透過多國語言觸控螢幕操作，1分鐘內就能把蓬鬆的衣物壓縮成紮實的方塊，方便旅客放入行李箱空隙，省去帶傳統收納袋的麻煩。研發公司表示，此舉不僅能提升旅客便利性，也能減少因行李塞不下而隨意棄置行李箱或衣物的社會問題。

旅日達人「魚漿夫婦」也分享，該項實驗將於2026年1月16日至1月19日，在羽田機場第3航廈3樓出發大廳（登機櫃台N前）舉行，且期間提供「免費體驗」，無需預約即可現場參加。

新聞一出，許多台灣網友表示，「可惜明天要回台了，不然真想體驗看看」、「泡水解壓縮？」、「看縮圖還以為是某家影印紙的包裝」、「如果裝不下，也不可能到機場才整理吧」、「上個月在那霸機場有玩過~壓完放後背包回台灣，還是有壓縮狀態，不錯」。

不過也有人指出，「善意提醒，有些衣服壓縮完會很皺。而且重量不會減少，超重的行李還是超重喔」、「通常壓縮之後要面對的是超重」、「請旅客記著，這是壓縮體積，不會壓縮重量」、「我的問題從來都不是空間，而是重量」。