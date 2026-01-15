萬元當場掰了！妹子飛離南韓1電器遭沒收 還被帶到小房間

一名澳洲籍女子日前從南韓首爾返程雪梨時，因託運行李中放有無線離子夾，在仁川國際機場遭安檢人員攔下，不僅被帶進檢查室說明，最終還被要求當場丟棄，損失金額高達515澳幣（約新台幣10800元），讓她相當崩潰。相關事件也再度引發旅客對鋰電池攜帶規定的關注。

《每日郵報》報導，這名女子崔恩（Ellie Tran）表示，自己在去程時就將無線離子夾放入托運行李，從澳洲出境、順利抵達南韓，全程未被攔查，因此並未察覺有違規情形。沒想到回程在仁川國際機場安檢時，卻被告知該產品內建不可拆卸的鋰電池，基於飛航安全考量，禁止托運或攜帶登機。

崔恩指出，當時她被帶進小房間，由安檢人員解釋相關規定後，仍無法保留該離子夾，只能選擇丟棄，讓她當場崩潰落淚。她事後也坦言，對於不同機場與航空公司之間規定不一，感到相當困惑。

事實上，因行動電源與鋰電池起火事件屢見不鮮，國際民航組織（ICAO）與國際航空運輸協會（IATA）皆明訂相關飛安規範。若無線離子夾的加熱裝置與電池無法分離，在托運行李的貨艙內可能因過熱引發火災風險，因此被列為限制攜帶物品。僅具備飛航安全模式或可拆卸電池的無線離子夾，才有機會合法攜帶登機或托運。沒有電池裝置的一般有線離子夾則不受此限制。