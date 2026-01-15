快訊

萬元當場掰了！妹子飛離南韓1電器遭沒收 還被帶到小房間

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓仁川機場。歐新社
南韓仁川機場。歐新社

一名澳洲籍女子日前從南韓首爾返程雪梨時，因託運行李中放有無線離子夾，在仁川國際機場安檢人員攔下，不僅被帶進檢查室說明，最終還被要求當場丟棄，損失金額高達515澳幣（約新台幣10800元），讓她相當崩潰。相關事件也再度引發旅客對鋰電池攜帶規定的關注。

《每日郵報》報導，這名女子崔恩（Ellie Tran）表示，自己在去程時就將無線離子夾放入托運行李，從澳洲出境、順利抵達南韓，全程未被攔查，因此並未察覺有違規情形。沒想到回程在仁川國際機場安檢時，卻被告知該產品內建不可拆卸的鋰電池，基於飛航安全考量，禁止托運或攜帶登機。

崔恩指出，當時她被帶進小房間，由安檢人員解釋相關規定後，仍無法保留該離子夾，只能選擇丟棄，讓她當場崩潰落淚。她事後也坦言，對於不同機場與航空公司之間規定不一，感到相當困惑。

事實上，因行動電源與鋰電池起火事件屢見不鮮，國際民航組織（ICAO）與國際航空運輸協會（IATA）皆明訂相關飛安規範。若無線離子夾的加熱裝置與電池無法分離，在托運行李的貨艙內可能因過熱引發火災風險，因此被列為限制攜帶物品。僅具備飛航安全模式或可拆卸電池的無線離子夾，才有機會合法攜帶登機或托運。沒有電池裝置的一般有線離子夾則不受此限制。

電池 安檢 機場 澳洲 南韓

萬元當場掰了！妹子飛離南韓1電器遭沒收 還被帶到小房間

評國際太空站首起醫療撤離事件 前太空人：人類殖民月球火星還早

美國航太總署（NASA）日前決定讓一組太空人提前返航，理由是一名太空人出現嚴重但「狀況穩定」的醫療緊急事件，成為國際太空...

大腦主導生活習慣 助培養日常行為

人們如何養成日常習慣？跨國腦科學研究指出，人們每天約有三分之二的行為是依賴大腦自發性模式完成，往往來自環境線索觸發的直覺反應，甚至主宰了日常生活的行為模式。然而，大多數習慣與個人的長期目標相符，意味著自發性行為有助成為理想生活的重要助力。

影／國際太空站首度因醫療撤離 「Crew-11」4名太空人提前返航

美國太空總署（NASA）日前表示，國際太空站（ISS）一名太空人出現健康問題，4名組員的任務將提前一個月結束並返回地球，...

國際太空站首因健康危機緊急撤離 太空船將濺落加州外海

4名太空人14日搭乘美國太空探索科技公司（SpaceX）太空船離開國際太空站（ISS）緊急返航。這4人當中有1人出現嚴重...

印度19歲女遭5男性侵 警方逮2人包括1警車司機、3嫌仍在逃

印度發生少女遭5男輪姦案件，其中1名疑犯竟是警方緊急救援車輛的司機。慘遭蹂躪的19歲少女獲邀到1間廢棄房屋，隨即遭5名男子輪流性侵，受害人一度昏迷，回復清醒後設法回家通知家人。家人知悉事件後大驚將少女送院，她接受治理和報警。警方經調查後，目前已拘捕2名涉案男子，包括1名警方緊急救援車輛的司機，正追查其他3名在逃疑犯下落。

