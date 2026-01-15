大腦主導生活習慣 助培養日常行為

人們如何養成日常習慣？跨國腦科學研究指出，人們每天約有三分之二的行為是依賴大腦自發性模式完成，往往來自環境線索觸發的直覺反應，甚至主宰了日常生活的行為模式。然而，大多數習慣與個人的長期目標相符，意味著自發性行為有助成為理想生活的重要助力。

大腦驅動日常行為

《今日科學》報導，根據薩里大學、南卡羅來納大學和中央昆士蘭大學新研究，在人們每天所做的大多數事情中，約有三分之二的日常行為是來自習慣，即由大腦驅動而非有意識的思考。對此，這些習慣會與熟悉情境連結，使人再次遇到這些情境時會有自發性反應。

研究顯示，65%的日常行為是透過習慣引發，再加上大腦反應可能使許多習慣變得缺乏主動意識。然而，約有46%的日常行為同時符合大腦習慣和主觀意圖，因此刻意培養支持目標的習慣可以養成良好的日常作息。

薩里大學心理學教授加德納表示，雖然人們可能有意識地想做某件事，但往往是在沒有思考的情況下完成，這是由無意識習慣所驅動，尤其「好」習慣會是實現目標的強大方式。

大腦養成正向習慣

《科學焦點》報導，研究團隊追蹤105名參與者，透過每天發送隨機提醒訊息到他們的手機，詢問他們當時在做什麼，以及該行為是習慣動作還是有意識的。實驗中，最常收到的日常習慣包括工作模式、志工服務、家務育兒和使用電子設備。

中央昆士蘭大學科學家文森特表示，當人們著手養成正向習慣，無論是改善睡眠品質、身體健康，都可以依靠大腦的自發性反應幫助維持這些習慣，甚至逐漸形成正向的生活模式。

