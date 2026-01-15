快訊

忠孝新生站傳亮「刀」乘客四散 北捷發聲曝：列車行駛未受影響

張文縱火燒租屋處、現金「不留退路」 檢依證據研判：歸類為輕生

國民黨發布新人事 楊永明、蔡明忠出任政策會副執行長

影／國際太空站首度因醫療撤離 「Crew-11」4名太空人提前返航

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
這張取自NASA TV提供的影像截圖顯示，載有4名「Crew-11」成員的SpaceX飛龍號太空船，於14日自國際太空站（ISS）脫離對接後不久啟程返航。美聯社
這張取自NASA TV提供的影像截圖顯示，載有4名「Crew-11」成員的SpaceX飛龍號太空船，於14日自國際太空站（ISS）脫離對接後不久啟程返航。美聯社

美國太空總署（NASA）日前表示，國際太空站（ISS）一名太空人出現健康問題，4名組員的任務將提前一個月結束並返回地球，這也是ISS史上首次因醫療因素進行人員撤離。法新社報導，這4名太空人已於14日離開ISS。

NASA公布的畫面顯示，美國太空人芬克（Mike Fincke）與卡德曼（Zena Cardman）、俄羅斯太空人普拉托諾夫（Oleg Platonov），以及日本太空人油井龜美也（Kimiya Yui），在太空站停留約5個月後，於格林威治標準時間22時20分（台北時間15日清晨6時20分）脫離ISS。

NASA未透露是哪位機組人員出現健康狀況，也未說明具體細節，但強調此次返航並非緊急撤離。NASA公共事務官兼任務解說員納維亞斯（Rob Navias）表示，受影響的組員「當時以及目前皆處於穩定狀態」。NASA健康與醫療長波克（James Polk）則指出，「仍然存在的風險」以及「對實際診斷為何仍存的疑問」，促使有關部門決定讓機組人員比原定計畫提早返回。

四名太空人所屬的Crew-11任務於2025年8月初抵達國際太空站，原定停留至今年2月中旬，待下一批機組人員抵達後再進行輪替。載有Crew-11的SpaceX飛龍號太空船（Dragon）預計將於格林威治時間15日上午8時40分（台北時間當天下午4時40分）在加州海岸附近濺落。

另一方面，於2025年11月搭乘俄羅斯聯合號（Soyuz）太空船抵達ISS的美國太空人威廉斯（Chris Williams），以及俄羅斯太空人庫德－斯維奇科夫（Sergey Kud-Sverchkov）與米卡耶夫（Sergei Mikaev），將繼續留在太空站執行任務。

太空人 NASA 俄羅斯 SpaceX

延伸閱讀

ISS太空人健康出狀況 NASA史上首度醫療撤離

黃仁勳曝「Rubin不用冷水機組」衝擊散熱股 大摩建議逢低買進四檔個股

MLB／太空人證實亞土維不受委國影響 皇家培瑞茲也報平安

MLB／今井達也偕愛妻現身火箭主場 迅速擄獲休士頓球迷心

相關新聞

評國際太空站首起醫療撤離事件 前太空人：人類殖民月球火星還早

美國航太總署（NASA）日前決定讓一組太空人提前返航，理由是一名太空人出現嚴重但「狀況穩定」的醫療緊急事件，成為國際太空...

大腦主導生活習慣 助培養日常行為

人們如何養成日常習慣？跨國腦科學研究指出，人們每天約有三分之二的行為是依賴大腦自發性模式完成，往往來自環境線索觸發的直覺反應，甚至主宰了日常生活的行為模式。然而，大多數習慣與個人的長期目標相符，意味著自發性行為有助成為理想生活的重要助力。

影／國際太空站首度因醫療撤離 「Crew-11」4名太空人提前返航

美國太空總署（NASA）日前表示，國際太空站（ISS）一名太空人出現健康問題，4名組員的任務將提前一個月結束並返回地球，...

國際太空站首因健康危機緊急撤離 太空船將濺落加州外海

4名太空人14日搭乘美國太空探索科技公司（SpaceX）太空船離開國際太空站（ISS）緊急返航。這4人當中有1人出現嚴重...

印度19歲女遭5男性侵 警方逮2人包括1警車司機、3嫌仍在逃

印度發生少女遭5男輪姦案件，其中1名疑犯竟是警方緊急救援車輛的司機。慘遭蹂躪的19歲少女獲邀到1間廢棄房屋，隨即遭5名男子輪流性侵，受害人一度昏迷，回復清醒後設法回家通知家人。家人知悉事件後大驚將少女送院，她接受治理和報警。警方經調查後，目前已拘捕2名涉案男子，包括1名警方緊急救援車輛的司機，正追查其他3名在逃疑犯下落。

演說遭不當剪輯…川普提告求償100億美元 BBC盼法院駁回

美國總統川普先前對英國廣播公司（BBC）提告求償至少100億美元，理由是BBC紀錄片剪輯拼接他2021年在美國國會遇襲前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。