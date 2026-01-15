國際太空站首因健康危機緊急撤離 太空船將濺落加州外海

快訊

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導
4名太空人14日搭乘美國太空探索科技公司（SpaceX）太空船離開國際太空站（ISS）緊急返航。(NASA提供)美聯社
4名太空人14日搭乘美國太空探索科技公司（SpaceX）太空船離開國際太空站（ISS）緊急返航。這4人當中有1人出現嚴重健康狀況，是ISS首次因醫療因素提前撤離人員。

綜合路透社和法新社報導，SpaceX乘龍號（CrewDragon）太空船搭載2名美國太空人、1名日本太空人和1名俄羅斯太空人，於美東時間14日下午5時20分（台灣時間15日上午6時20分）左右脫離太空站，開始返回地球，預計將於15日清晨濺落在加州外海的太平洋。

美國國家航空暨太空總署（NASA）網路直播畫面顯示，乘龍號緩緩脫離ISS，當時兩個太空器正飛行於地表上方418公里的澳洲南方上空。

NASA是這個月8日宣布Crew-11任務的4名太空人將提前數週返航。NASA署長艾薩克曼（Jared Isaacman）表示，組員當中有1人面臨「嚴重健康狀況」，必須立即返回地面就醫。

基於個人隱私，NASA並未公布當事人身分及具體病情。

NASA首席健康暨醫療官波爾克（James Polk）表示，此次醫療緊急狀況「並非執行任務時發生的意外傷害」，但因「仍存在風險」及「診斷結果未明」，才決定讓該組成員提前返回。

Crew-11任務的4名太空人為美國的卡德曼（ZenaCardman）和芬克（Mike Fincke）、日本的油井龜美也，以及俄羅斯的普勒托諾夫（Oleg Platonov）。他們去年8月升空，原定今年2月中旬交班。

目前ISS仍留有1名美國太空人與2名俄羅斯太空人執勤。

