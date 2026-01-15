印度19歲女遭5男性侵 警方逮2人包括1警車司機、3嫌仍在逃

印度發生少女遭5男輪姦案件，其中1名疑犯竟是警方緊急救援車輛的司機。慘遭蹂躪的19歲少女獲邀到1間廢棄房屋，隨即遭5名男子輪流性侵，受害人一度昏迷，回復清醒後設法回家通知家人。家人知悉事件後大驚將少女送院，她接受治理和報警。警方經調查後，目前已拘捕2名涉案男子，包括1名警方緊急救援車輛的司機，正追查其他3名在逃疑犯下落。

5名疑犯涉輪姦19歲少女

當地媒體於今年1月報導，事件發生在恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）戈爾巴（Korba），案發於同月8日晚上，19歲少女認識其中1名疑犯，對方致電給她，並將她帶到1間廢棄房屋，當時總共有5名疑犯將她輪姦。所有疑犯逞慾後立即逃離現場，對受害人置之不理。

受害人被性侵後一度昏迷

受害人遭性侵後一度昏迷，回復清醒後設法回家，並向家人哭訴遭遇，在家人的陪同下前往醫院接受檢查和驗傷，再由家人協助報警。

警拘2男子 包括1名112報警熱線車輛司機

警方經調查後，拘捕2名男子，其中1名疑犯是112報警熱線車輛的司機，警方正追緝餘下3名涉案男子。

