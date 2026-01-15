快訊

政院證實 鄭麗君、楊珍妮赴美第六輪關稅實體磋商 會後宣布共識內容

救不了委、伊鐵桿盟友 中國全球強權實力受考驗

台灣鯛銷美大減30% 嘉南產區「價崩砍半」爆發滯銷危機

聽新聞
0:00 / 0:00

印度19歲女遭5男性侵 警方逮2人包括1警車司機、3嫌仍在逃

香港01／ 撰文：田中貴
警方經調查後，目前已拘捕2名涉案男子，包括1名警方緊急救援車輛的司機，正追查其他3名在逃疑犯下落。示意圖／ingimage
警方經調查後，目前已拘捕2名涉案男子，包括1名警方緊急救援車輛的司機，正追查其他3名在逃疑犯下落。示意圖／ingimage

印度發生少女遭5男輪姦案件，其中1名疑犯竟是警方緊急救援車輛的司機。慘遭蹂躪的19歲少女獲邀到1間廢棄房屋，隨即遭5名男子輪流性侵，受害人一度昏迷，回復清醒後設法回家通知家人。家人知悉事件後大驚將少女送院，她接受治理和報警。警方經調查後，目前已拘捕2名涉案男子，包括1名警方緊急救援車輛的司機，正追查其他3名在逃疑犯下落。

5名疑犯涉輪姦19歲少女

當地媒體於今年1月報導，事件發生在恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）戈爾巴（Korba），案發於同月8日晚上，19歲少女認識其中1名疑犯，對方致電給她，並將她帶到1間廢棄房屋，當時總共有5名疑犯將她輪姦。所有疑犯逞慾後立即逃離現場，對受害人置之不理。

受害人被性侵後一度昏迷

受害人遭性侵後一度昏迷，回復清醒後設法回家，並向家人哭訴遭遇，在家人的陪同下前往醫院接受檢查和驗傷，再由家人協助報警。

警拘2男子　包括1名112報警熱線車輛司機

警方經調查後，拘捕2名男子，其中1名疑犯是112報警熱線車輛的司機，警方正追緝餘下3名涉案男子。

（綜合）

延伸閱讀：

中學女生課室內遭4男生強姦！馬國月內第2宗校園輪姦　不雅片流傳

混沌少年時星洲版！16歲少年衰十一兼輪姦偷竊傷人　被控24項罪名

文章授權轉載自《香港01》

印度 性侵

延伸閱讀

捷警小隊長涉性侵女兒遭依348罪起訴 明將開庭今傳死訊

少女控補教男師性侵 這一動作法官判無罪

臺灣印度研究協會年會 盛況空前

1夫多妻男偷拍千部不雅片獲利千萬 日警還搜出「洗腦手冊」囚禁少女

相關新聞

印度19歲女遭5男性侵 警方逮2人包括1警車司機、3嫌仍在逃

印度發生少女遭5男輪姦案件，其中1名疑犯竟是警方緊急救援車輛的司機。慘遭蹂躪的19歲少女獲邀到1間廢棄房屋，隨即遭5名男子輪流性侵，受害人一度昏迷，回復清醒後設法回家通知家人。家人知悉事件後大驚將少女送院，她接受治理和報警。警方經調查後，目前已拘捕2名涉案男子，包括1名警方緊急救援車輛的司機，正追查其他3名在逃疑犯下落。

演說遭不當剪輯…川普提告求償100億美元 BBC盼法院駁回

美國總統川普先前對英國廣播公司（BBC）提告求償至少100億美元，理由是BBC紀錄片剪輯拼接他2021年在美國國會遇襲前...

「地底下的華爾街」真菌網絡年封存百億噸碳 獲環境諾貝爾獎肯定

在全球森林、草原與農田的表層之下，龐大的真菌網絡（fungalwebs）構成一套地下交易系統，透過植物根系交換養分。這套...

2025創下史上第3高溫！專家預測「2026也不樂觀」

歐盟與美國氣候專家今天說，2025年全球創下有紀錄以來第3高溫年份，延續了前所未見的高溫趨勢，預計2026年也不會緩解

2026全球最安全航空公司出爐！ Etihad Airways奪冠 台灣2家航空上榜

航空安全和產品評級網站AirlineRatings.com13日發布2026年全球最安全的全服務航空公司（full-se...

影響41億人！調查：全球一半人口 面臨宗教迫害

反基督教的迫害影響全球41億人！在聖戰主義、威權統治和激進主義影響下，世界各地宗教自由嚴重惡化，並造成大量信仰人口流離失所。《2025全球宗教自由報告》深入評估196個國家的信仰現狀，並強調保障宗教自由對維護人類尊嚴與社會穩定有不可或缺的影響力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。