大腦也要有退休規劃 神經科醫師教你把大腦養年輕

聯合新聞網／ 綜合報導
梅爾森提出幾種「護腦方法」，鼓勵民眾提早開始「大腦保健」。示意圖，非當事人。圖／ingimage
梅爾森提出幾種「護腦方法」，鼓勵民眾提早開始「大腦保健」。示意圖，非當事人。圖／ingimage

美國神經科專家提出幾項「防老建議」，鼓勵民眾提早「保護大腦」。專家指出，大腦老化不是老年才開始，而是從年輕時就慢慢累積。頭腦保健就像投資一樣，若是提早開始，未來失智與退化的風險就能大幅降低。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，美國天主教健康系統神經科共同主席、聖凱薩琳西奈醫院神經科主任梅爾森（Bruce Mayerson）指出，大腦就像退休基金，越早投入，回報越高。他歸納出幾項關鍵生活習慣，提醒民眾在「頭髮變白前」就該行動。

首先是飲食改變。梅爾森推薦地中海飲食，包含多吃蔬果、全穀類、豆類、堅果與橄欖油，魚類與家禽則是適量攝取。他指出，腰果、杏仁、花生等堅果富含不飽和脂肪酸，對心腦都有益；反之，超加工食品、白吐司、白米、奶油、含糖食品和酒精等則應該減量。

再來是社交與心態。佛羅里達大學研究發現，樂觀、良好睡眠、壓力管理與穩定人際關係，能讓大腦的「實際年齡」變年輕。梅爾森強調，社交連結對年長者的腦部健康非常重要。

運動方面，快走就很夠。其他運動無論是有氧或肌力訓練，都能促進腦部血流、記憶力與神經可塑性。他建議設定每日固定步行距離與時間，建立節奏感。

在認知刺激上，他鼓勵閱讀新聞、關心時事，與家人討論，即便有爭論，也能活化思考。除此之外，他也建議民眾要維持良好睡眠習慣。快速動眼期（REM）睡眠有助情緒與記憶整理，但酒精會抑制REM，因此睡前應盡量減少飲酒。

人腦 退休 養生

