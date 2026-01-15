懶人也有救！研究：每天多走5分鐘 死亡風險就降10%

每天在辦公室久坐，回家累得只想癱在沙發上？沒關係！一項新研究發現，想要活得長壽，即使沒有到健身房運動，光是每天多走5分鐘，就能顯著降低10%的死亡風險。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項大型研究已刊登在權威醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）中。該研究分析挪威、瑞典、美國與英國超過13.5萬名、平均年齡為63歲成年人的數據，透過他們配戴的設備追蹤長達八年。

研究結果令人十分振奮，一般的受試者，即使每天只是增加5分鐘的中強度運動，死亡風險也能降低10%。這項研究可說是忙碌者的一大福音，就連生活型態極度不活躍、幾乎整天坐著的人，每天只要活動2分鐘，死亡風險就能下降 6%。專家進一步發現，全球約9%的死亡案例歸因於缺乏運動。對於每天坐著超過 11小時的人來說，只要能起身活動半小時，死亡風險就能下降10%；如果能增加到一小時活動，風險甚至會驟降25%。

研究人員強調，過去許多人因為無法達成運動門檻而選擇放棄，但事實證明，「少坐多動」比追求完美更重要。去年也有研究打破「萬步迷思」，發現即使只走7,000步，帶來的健康效益也能進入高原期。

體育活動與心理健康間相互作用的專家斯塔布斯（Brendon Stubbs）博士表示，這項發現為不愛運動的人帶來希望。無論是快走、多爬幾層樓梯，還是跟孫子玩耍，其實「每一分鐘的努力都有意義」。