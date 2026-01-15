快訊

ChatGPT曾答「宇宙毀滅前無法破解」 警方、華碩人員破解張文筆電

北投警北捷外攔檢違規車輛 遭汽車碰撞眼、口出血送醫

確定了？劉世芳今「電話告知」蔣萬安 新任警察局長是「他」

懶人也有救！研究：每天多走5分鐘 死亡風險就降10%

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現，就算只是多做5分鐘的中強度運動，也能降低死亡風險。示意圖／ingimage
研究發現，就算只是多做5分鐘的中強度運動，也能降低死亡風險。示意圖／ingimage

每天在辦公室久坐，回家累得只想癱在沙發上？沒關係！一項新研究發現，想要活得長壽，即使沒有到健身房運動，光是每天多走5分鐘，就能顯著降低10%的死亡風險。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項大型研究已刊登在權威醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）中。該研究分析挪威、瑞典、美國與英國超過13.5萬名、平均年齡為63歲成年人的數據，透過他們配戴的設備追蹤長達八年。

研究結果令人十分振奮，一般的受試者，即使每天只是增加5分鐘的中強度運動，死亡風險也能降低10%。這項研究可說是忙碌者的一大福音，就連生活型態極度不活躍、幾乎整天坐著的人，每天只要活動2分鐘，死亡風險就能下降 6%。專家進一步發現，全球約9%的死亡案例歸因於缺乏運動。對於每天坐著超過 11小時的人來說，只要能起身活動半小時，死亡風險就能下降10%；如果能增加到一小時活動，風險甚至會驟降25%。

研究人員強調，過去許多人因為無法達成運動門檻而選擇放棄，但事實證明，「少坐多動」比追求完美更重要。去年也有研究打破「萬步迷思」，發現即使只走7,000步，帶來的健康效益也能進入高原期。

體育活動與心理健康間相互作用的專家斯塔布斯（Brendon Stubbs）博士表示，這項發現為不愛運動的人帶來希望。無論是快走、多爬幾層樓梯，還是跟孫子玩耍，其實「每一分鐘的努力都有意義」。

延伸閱讀

不滿副校長「共享小三」 校長用扳手攻擊情敵解決三角戀

不滿意餐點品質 美國狂客竟拿刀刺傷肯德基店員洩憤

每次麻醉醒來就飆流利西語！美男患1病 神秘症狀醫護都傻眼

荷蘭新人叫AI幫寫誓詞獨漏關鍵字句 法官判無效婚禮白辦

相關新聞

萬元當場掰了！妹子飛離南韓1電器遭沒收 還被帶到小房間

一名澳洲籍女子日前從南韓首爾返程雪梨時，因託運行李中放有無線離子夾，在仁川國際機場遭安檢人員攔下，不僅被帶進檢查室說明，最終還被要求當場丟棄，損失金額高達515澳幣（約新台幣10800元），讓她相當崩潰。相關事件也再度引發旅客對鋰電池攜帶規定的關注。

懶人也有救！研究：每天多走5分鐘 死亡風險就降10%

每天在辦公室久坐，回家累得只想癱在沙發上？沒關係！一項新研究發現，想要活得長壽，即使沒有到健身房運動，光是每天多走5分鐘，就能顯著降低10%的死亡風險。

評國際太空站首起醫療撤離事件 前太空人：人類殖民月球火星還早

美國航太總署（NASA）日前決定讓一組太空人提前返航，理由是一名太空人出現嚴重但「狀況穩定」的醫療緊急事件，成為國際太空...

大腦主導生活習慣 助培養日常行為

人們如何養成日常習慣？跨國腦科學研究指出，人們每天約有三分之二的行為是依賴大腦自發性模式完成，往往來自環境線索觸發的直覺反應，甚至主宰了日常生活的行為模式。然而，大多數習慣與個人的長期目標相符，意味著自發性行為有助成為理想生活的重要助力。

影／國際太空站首度因醫療撤離 「Crew-11」4名太空人提前返航

美國太空總署（NASA）日前表示，國際太空站（ISS）一名太空人出現健康問題，4名組員的任務將提前一個月結束並返回地球，...

國際太空站首因健康危機緊急撤離 太空船將濺落加州外海

4名太空人14日搭乘美國太空探索科技公司（SpaceX）太空船離開國際太空站（ISS）緊急返航。這4人當中有1人出現嚴重...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。