演說遭不當剪輯…川普提告求償100億美元 BBC盼法院駁回

中央社／ 倫敦13日綜合外電報導
美國總統川普先前對英國廣播公司（BBC）提告求償至少100億美元，理由是BBC紀錄片剪輯拼接他2021年在美國國會遇襲前向支持者演說的內容，BBC則將提出動議請求法院駁回此案。 歐新社
美國總統川普先前對英國廣播公司（BBC提告求償至少100億美元，理由是BBC紀錄片剪輯拼接他2021年在美國國會遇襲前向支持者演說的內容，BBC則將提出動議請求法院駁回此案。

BBC紀錄片電視節目「廣角鏡」（Panorama）在2024年10月28日播出的一個單元中，剪輯拼接川普（Donald Trump）2021年1月6日演說內容，呈現出競選連任失利的川普看似煽動暴民攻擊美國國會大廈，意圖繼續掌權。

實際上，「廣角鏡」當時是把相隔50多分鐘的演說片段拼接在一起。

川普去年12月向美國佛州的法院提起訴訟，對BBC提出兩項指控，即是誹謗和違反佛羅里達州不實暨不公平交易行為法（Florida Deceptive and Unfair TradePractices Act），每項指控求償至少50億美元。

BBC已經就剪輯拼接川普演說內容一事道歉，但仍會在此案為自身辯護。

路透社報導，根據昨晚公布的法庭文件顯示，BBC將主張佛州的法院對此案沒有「屬人管轄權」，因為「廣角鏡」並未在佛州播出，而且該節目播出後，川普仍成功當選總統並二度入主白宮，無法證明自己遭受損失。

法庭文件指出，BBC將在3月17日截止日期前提出駁回訴訟的動議，並聲稱川普無法合理地指控紀錄片的播出是出於「真正惡意」。

BBC更提到，「廣角鏡」的紀錄片並未像川普於訴訟中所稱，有在美國的串流服務BritBox提供觀看。

BBC也在法庭文件指稱：「由於原告未能陳述實際的損害，僅含糊宣稱『其職業及工作利益受到損害』，因此他的求償說法不成立。」

