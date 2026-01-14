日本芥川賞頒給鳥山真琴、畠山丑雄 嶋津輝獲直木賞

日本文學振興會主辦的第174屆芥川賞及直木賞評選會今天揭曉，芥川賞由鳥山真琴的「時之家」（暫譯）與畠山丑雄的「呼喊」（暫譯）共同獲得；直木賞則由嶋津輝的「咖啡館的歸途」（暫譯）奪得。

芥川賞是純文學獎的代表獎項，以鼓勵新人作家為宗旨；直木賞則是大眾文學代表獎項，主要頒給已出版的大眾文學作家。芥川賞與直木賞皆為一年頒發兩次，獎金各100萬日圓（約新台幣19.9萬元）。

上屆第173屆芥川賞與直木賞曾雙雙從缺，是自1998年第118屆以來，睽違27年再次出現「無人獲獎」的情況，也是史上第6次兩獎同時空缺。本屆順利選出得主，擺脫連續無人可頒的局面。

共同社、每日新聞報導，鳥山1992年出生於兵庫縣寶塚市，本業是建築師，同時進行小說創作。他的得獎作品以細膩而流暢的筆觸，描寫居住在一棟獨棟房屋中的住民們記憶。

畠山同樣於1992年出生，來自大阪府，畢業於京都大學文學部。他的得獎作品以茨木市為舞台，刻畫青年主角與土地記憶交織而成的故事。

直木賞得主嶋津輝現年56歲，出生於東京都。她原本任職於投資公司，41歲時因為雷曼兄弟事件而工作量驟減，因而開始前往小說教室學習寫作，並在老師的鼓勵下投稿文學獎。這是她繼2023年後第二度入圍直木賞，終於成功奪獎。

她的得獎作品以大正至昭和時期的東京上野「西行咖啡館」為背景，描寫作為「女給」（女服務生）的女性生活點滴。

頒獎典禮預計2月下旬在東京都內舉行。