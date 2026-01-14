快訊

澳網／（一球大滿貫）ACE球！周杰倫揮拍都來不及 遭澳洲陪練員秒殺

臺灣黑金奇蹟的黑歷史 1980年永安煤災…生還者曝：瞬間被黑暗淹沒

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

日本自衛隊小型無人機失蹤 疑被強風吹到失聯

中央社／ 東京14日綜合外電報導

日本陸上自衛隊表示，陸上自衛隊一架小型無人機昨天上午在受訓期間，受到強風干擾，失去控制，而且下落不明。陸上自衛隊還在進一步釐清無人機失聯的原因。

日本TBS電視台報導，陸上自衛隊也說明，這架用於偵查災害等任務的無人機，約在昨天上午9時30分過後，於宮崎縣的霧島演習場受訓。

而訓練開始沒多久，現場就颳起強風，之後操作人員就無法透過控制平板連接無人機。

這架飛機屬於小型無人機，寬度約64公分，重量約1.7公斤，並未配備攻擊裝備。

陸上自衛隊不排除這架無人機掉落在演習場外，正在持續搜索。

自衛隊 日本 演習 無人機

延伸閱讀

蕭副總統參訪東元中壢廠 關注無稀土馬達和無人機

日本防相「收戰帖」！美日防長會談前 小泉將與赫格塞斯對決體能

「最低1萬日幣暢遊」JR 東西日本！限定優惠通票 搶攻自由行

永虹先進攻無人機商機

相關新聞

「地底下的華爾街」真菌網絡年封存百億噸碳 獲環境諾貝爾獎肯定

在全球森林、草原與農田的表層之下，龐大的真菌網絡（fungalwebs）構成一套地下交易系統，透過植物根系交換養分。這套...

2025創下史上第3高溫！專家預測「2026也不樂觀」

歐盟與美國氣候專家今天說，2025年全球創下有紀錄以來第3高溫年份，延續了前所未見的高溫趨勢，預計2026年也不會緩解

2026全球最安全航空公司出爐！ Etihad Airways奪冠 台灣2家航空上榜

航空安全和產品評級網站AirlineRatings.com13日發布2026年全球最安全的全服務航空公司（full-se...

影響41億人！調查：全球一半人口 面臨宗教迫害

反基督教的迫害影響全球41億人！在聖戰主義、威權統治和激進主義影響下，世界各地宗教自由嚴重惡化，並造成大量信仰人口流離失所。《2025全球宗教自由報告》深入評估196個國家的信仰現狀，並強調保障宗教自由對維護人類尊嚴與社會穩定有不可或缺的影響力。

將成獨夫全斗煥第二？尹錫悅被求處死刑仍無悔意

「被告人毫無反省之意。在沒有任何可以參考的減刑理由情況下，理應受到嚴厲懲罰，即使是法定最低刑罰也遠不足以匹配其罪行。鑒於死刑是法定刑中唯一高於最低刑的選擇，因此我們要求判處被告人尹錫悅死刑。」

格陵蘭事件引發加拿大焦慮，對台灣有何啟示？

華府對格陵蘭施壓的強硬手法，不僅考驗北約，也撕裂了歐盟內部輿論。表面上，歐洲各國在聲援丹麥、反對美國併吞格陵蘭上的立場一致，多國領袖共同表明「格陵蘭屬於其人民」，任何決定都必須由丹麥和格陵蘭自主作出 。但私底下，各國對美國此舉的威脅感受並不相同。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。