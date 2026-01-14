日本自衛隊小型無人機失蹤 疑被強風吹到失聯
日本陸上自衛隊表示，陸上自衛隊一架小型無人機昨天上午在受訓期間，受到強風干擾，失去控制，而且下落不明。陸上自衛隊還在進一步釐清無人機失聯的原因。
日本TBS電視台報導，陸上自衛隊也說明，這架用於偵查災害等任務的無人機，約在昨天上午9時30分過後，於宮崎縣的霧島演習場受訓。
而訓練開始沒多久，現場就颳起強風，之後操作人員就無法透過控制平板連接無人機。
這架飛機屬於小型無人機，寬度約64公分，重量約1.7公斤，並未配備攻擊裝備。
陸上自衛隊不排除這架無人機掉落在演習場外，正在持續搜索。
